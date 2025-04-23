Торт «Три стакана» со сгущенкой: готовим быстро без миксера и весов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот нежный торт «Три стакана» получил название благодаря простой пропорции: все ингредиенты измеряются стаканами. Никаких весов и миксера не нужно!

Ингредиенты:

1 стакан сахара;

1 стакан сметаны;

1 стакан муки;

3 яйца;

1 ч. л. соды (погасить уксусом);

ванилин по вкусу;

сгущенка (в качестве крема).

Приготовление:

В глубокой миске смешайте яйца с сахаром, взбейте венчиком до легкой пены. Добавьте сметану, перемешайте. Просеивайте муку постепенно, чтобы не было комочков. Введите гашеную соду и ванилин, аккуратно перемешайте. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте при 180°C около 30–40 минут (проверяйте спичкой).

Готовый бисквит разрежьте на несколько коржей и намажьте их сгущенкой. По желанию вы можете заменить ее на варенье или использовать любимый вариант крема. Просто, быстро и очень вкусно!

Ранее стало известно, как приготовить морковный кекс с грецкими орехами и воздушным кремом.