Этот нежный торт «Три стакана» получил название благодаря простой пропорции: все ингредиенты измеряются стаканами. Никаких весов и миксера не нужно!

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан сметаны;
  • 1 стакан муки;
  • 3 яйца;
  • 1 ч. л. соды (погасить уксусом);
  • ванилин по вкусу;
  • сгущенка (в качестве крема).

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром, взбейте венчиком до легкой пены.
  2. Добавьте сметану, перемешайте.
  3. Просеивайте муку постепенно, чтобы не было комочков.
  4. Введите гашеную соду и ванилин, аккуратно перемешайте.
  5. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте при 180°C около 30–40 минут (проверяйте спичкой).

Готовый бисквит разрежьте на несколько коржей и намажьте их сгущенкой. По желанию вы можете заменить ее на варенье или использовать любимый вариант крема. Просто, быстро и очень вкусно!

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