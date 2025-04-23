Этот нежный торт «Три стакана» получил название благодаря простой пропорции: все ингредиенты измеряются стаканами. Никаких весов и миксера не нужно!
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара;
- 1 стакан сметаны;
- 1 стакан муки;
- 3 яйца;
- 1 ч. л. соды (погасить уксусом);
- ванилин по вкусу;
- сгущенка (в качестве крема).
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте яйца с сахаром, взбейте венчиком до легкой пены.
- Добавьте сметану, перемешайте.
- Просеивайте муку постепенно, чтобы не было комочков.
- Введите гашеную соду и ванилин, аккуратно перемешайте.
- Вылейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте при 180°C около 30–40 минут (проверяйте спичкой).
Готовый бисквит разрежьте на несколько коржей и намажьте их сгущенкой. По желанию вы можете заменить ее на варенье или использовать любимый вариант крема. Просто, быстро и очень вкусно!
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