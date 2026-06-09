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09 июня 2026 в 10:15

Торт из 10 коржей «Сковородный»: жарим по 2 минуты и делаем заварной крем — вкуснятина к чаю без духовки

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашнего торта, а включать духовку совсем не хочется, готовлю этот знаменитый торт на сковороде. Тонкие коржи жарятся буквально за минуты, а нежный заварной крем делает десерт невероятно мягким и пропитанным. По вкусу он напоминает классический «Наполеон», но готовится намного проще.

Секрет торта — в большом количестве тонких коржей и теплом креме, который быстро их пропитывает.

Для приготовления вам понадобится: мука — 450 г, сахар — 200 г, сливочное масло — 30 г, яйца — 6 шт., сода — 4 г, соль — 1 г, уксус — 5 мл, молоко — 1 л, ванилин — 2 г, грецкие орехи — 100 г.

Яйца для теста взбейте с половиной сахара, добавьте мягкое сливочное масло, соль и соду, погашенную уксусом.

Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте его и оставьте на 15–20 минут. Для крема смешайте яйца с оставшимся сахаром, добавьте немного муки и тщательно разотрите до однородности. Влейте холодное молоко и поставьте массу на медленный огонь.

Постоянно помешивая венчиком, доведите крем до загустения. Добавьте ванилин и оставьте немного остыть. Тесто разделите на 10 одинаковых частей и каждую раскатайте в тонкий круг по размеру сковороды.

Выпекайте коржи на сухой разогретой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны до легкого золотистого цвета. Готовые коржи сразу подровняйте. Каждый корж щедро смажьте теплым кремом, складывая один на другой.

Обрезки измельчите вместе с грецкими орехами и обсыпьте торт сверху и по бокам. Уберите десерт в холодильник минимум на 4–5 часов, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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