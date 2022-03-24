Торопиться или ждать: стоит ли сейчас покупать надвижимость в Москве

Покупать квартиру лучше сейчас, а не копить деньги, чтобы взять жильё подороже. Тем более, не стоит ждать когда цены обвалятся, пишет KP.RU, ссылаясь на комментарии экспертов в области недвижимости. По мнению риелторов, цены заметно не упадут, в нынешней ситуации наоборот более очевидно повышение. При этом рассматривать квартиру, как выгодную инвестицию тоже не стоит.

Квартиру можно приобрести сейчас, а потом в любой момент продать. Но нельзя говорить, что вы в будущем получите большой прирост. Мы говорим о том, что вложение денег в недвижимость - точно беспроигрышное. Но и сам клиент должен понимать для чего он покупает квартиру: для себя, для сдачи в аренду, для перепродажи, – говорит Карина Грицюк, частный риелтор.

Что касается ипотеки, желающих по мнению экспертов, на вторичном рынке сейчас нет и в обозримом будущем не будет.

Если ипотека была одобрена до резкого скачка (по ставкам около 8-9,5%) и люди планируют покупать жилье для себя и у них есть стабильный доход, то оформлять её – это правильное решение. Просто к ставкам, которые были, сейчас никто не может сказать, когда мы вернёмся, - добавила Карина Грицюк.

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин внёс предложение о повышении ставки по льготной ипотеке на новостройки до 12%. Ранее она составляла 7%. По мнению вице-премьера, пришло время изменить существующие параметры.