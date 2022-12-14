Торгпред в Финляндии раскритиковал отношение Хельсинки к туристам из России Торгпред Логинов: отношение Финляндии к туристам из России негативно влияет на ее регионы

Фото: K. Salminen/blickwinkel/Global Look Press

Торгпред России в Финляндии Антон Логинов заявил, что жесткая линия Хельсинки в отношении российских туристов негативно влияет на экономику приграничных регионов республики. Об этом уже говорят финские политики, отметил он в беседе с РИА Новости.

Жесткая линия правительства Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается прежде всего на экономике приграничных регионов: Юго-Восточной, а также Восточной и Северной Финляндии. Это публично признают и финские политики, требовавшие ограничения или запрета выдачи туристических виз, — подчеркнул торгпред.

По его словам, местные предприниматели из туристической, ресторанно-гостиничной и торговой сфер ожидали открытия границ в июле, когда были сняты пандемийные ограничения, однако трансграничный туризм не возобновился. Ограничение турпотока из России, как рассказал Логинов, недавно привело к банкротству аутлет-деревню Zsar около пограничного пункта пропуска Ваалимаа.

Ранее посол РФ в Греции Андрей Маслов сообщил о резком сокращении турпотока в страну из России. В 2022 году в Греции российских туристов было даже меньше, чем в пандемийном 2020 году, их число составило всего 15 тысяч человек.