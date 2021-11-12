Торговые центры могут потерять половину выручки с введением QR-кодов

Посещаемость торговых центров в России может сократиться на 50–60% из-за введения QR-кодов, а их выручка может упасть до 50%. На это указывает ситуация в регионах, где ранее уже была введена такая система, заявил ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

По его словам, в 17 регионах России уже введены QR-коды для прохода на территорию ТЦ или оплаты на кассах магазинов внутри торгового центра. Сначала выручка может упасть до 40–50%, однако потом она существенно вырастет, чему способствует в том числе и вакцинация населения.

РСТЦ прорабатывает несколько предложений, касающихся массового внедрения QR-кодов. По мнению Москаленко, QR-коды должны затрагивать все сферы торговли, а не только офлайн-продажи. Глава Российского совета торговых центров призвал обнулить введённые в регионах ограничения и привести их к единому федеральному стандарту.

Потому что на данный момент складывается ситуация «кто в лес, кто по дрова», — отметил президент РСТЦ.

Ранее сотрудники Group-IB нашли в Telegram-каналах, соцсетях и даркнете более трёх тысяч объявлений о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19 с занесением данных на портал «Госуслуги» и созданием QR-кодов. Стоимость фальшивых QR-кодов в среднем достигает четырёх тысяч рублей. В компании уверены, что введение QR-кодов на транспорте, при посещении общепита и торговых центров может вызвать рост нелегальной торговли.