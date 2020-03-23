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Российский топливный союз, который объединяет независимые АЗС, предложил вернуть автозаправочным станциям право на продажу алкоголя. Такая необходимость вызвана ситуацией с распространением коронавируса, заявил президент организации Евгений Аркуша.

По его словам, это поможет выровнять ситуацию на рынке товаров и услуг. Мы просим вернуться к вопросу продажи алкоголя на АЗС, потому что мы видим, что сейчас происходит — закрытие...