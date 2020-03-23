Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что крупнейшие торговые сети отказались повышать цены на продукты вслед за поставщиками. Ретейлеры пообещали помочь покупателям.
Оптовики предложили наценить продукты на фоне повышенного спроса и падения курса рубля, отметили в организации.
Речь идёт о незначительном росте в несколько процентов. Торговые сети будут сдерживать рост цен в интересах покупателей, — цитирует ТАСС сообщение АКОРТ.
Как писал NEWS.ru, ФАС решила ужесточить контроль за ценами и наказывать за попытки спекулировать на социально значимых продуктах. Спрос на крупы и консервы резко увеличился на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
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