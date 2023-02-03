«Тор М2 на минималках»: военэксперт об уничтоженном на Украине ЗРК NASAMS Военэксперт Литовкин назвал уничтоженный на Украине ЗРК NASAMS «Тор М2» на минималках

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Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS

Уничтоженный на Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS является аналогом российского ЗРК «Тор» с рядом недостатков, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, норвежский ЗРК не может стрелять вертикально без наведения на цель из-за особенностей строения. Кроме этого, NASAMS можно зарядить всего шестью ракетами, в то время как у российского «Тора» их восемь.

Если «Тор» стреляет строго вертикально, то NASAMS требуется наведение на цель из-за расположения пусковых труб под углом. То есть ему элементарно необходимо наводиться в сторону нахождения цели. Еще, если у «Тора» восемь ракет, и станция РЛС вместе с модулем сопровождения находятся непосредственно на одной платформе, то у NASAMS их шесть, и все оборудование необходимо дополнительно таскать вместе с ней на дополнительных платформах. <...> В общем, можно сказать, что это «Тор М2» на минималках, — сказал Литовкин.

При этом он признал, что комплекс способен поражать воздушные цели на удалении 15 – 20 км, в то время как максимальная дальность пуска из «Тора» — 16 км.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные впервые в ходе военной операции уничтожили норвежский ЗРК NASAMS в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. В ведомстве добавили, что в том же районе была уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У».