https://static.news.ru/photo/262d3722-e01e-11e9-a5b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Страховые пенсии по старости в 2020 году будут проиндексированы на 6,6%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, повышение затронет 31 млн неработающих пенсионеров.

6,6% с 1 января, коснётся это повышение 31 млн неработающих пенсионеров. Проект закона «О бюджете Пенсионного фонда» также одобрен на заседании правительства. Все необходимые ресурсы в нём для этого мероприятия предусмотрены, — цитирует его ТАСС .

Ранее правительство РФ одобрило законопроект о субсидиях регионам на социальные доплаты неработающим пенсионерам. Ожидается, что принятие документа поможет повысить эффективность и обеспечит своевременное предоставление целевой финансовой помощи субъектам России, писал News.ru.