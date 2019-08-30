https://static.news.ru/photo/0499d2b4-cc7d-11e9-902e-fa163e074e61_660.jpg Максим Топилин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин во время выступления на встрече министров труда G20 рассказал о мерах, которые принимает Россия для увеличения продолжительности жизни граждан.

По его словам, темпы роста продолжительности жизни в РФ являются одними из самых высоких в мире. Таких показателей удалось добиться благодаря усилиям государства и изменению отношения людей к своему здоровью.

За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин — на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года, — уточнил он.

При этом Топилин подчеркнул, что российские власти знают о необходимости улучшать этот результат, и поэтому к 2030 году поставлена задача увеличить показатель до 80 лет.

Также глава Минтруда рассказал об особенностях рынка труда в России, отметив, что несмотря на снижение численности граждан трудоспособного возраста, количество рабочей силы практически стабильно. Он уточнил, что 95% экономически активных россиян работают, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что разница в продолжительности жизни российских мужчин и женщин, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет почти десять лет. По её словам, в России в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» планируется добиться повышения мотивации людей к здоровому образу жизни, ведь отказ от вредных привычек способствует снижению заболеваемости и смертности.