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Переход на четырёхдневную рабочую неделю нужно обсуждать. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин «на полях» Восточного экономического форума.

По его мнению, для введения в России четырёхдневки может понадобиться от 40 до 50 лет, передаёт « Интерфакс ».

Ранее глава Минэкономразвития (МЭР) России Максим Орешкин «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе, писал News.ru. По его мнению, для реализации данной инициативы необходимо повышение доходов населения и производительности труда.