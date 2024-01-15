Топ-менеджеру «Газпромнефти» прислали угрожающий подарок с намеком Baza: топ-менеджеру «Газпромнефти» прислали траурный венок и записку с угрозами

Фото: НАК

Топ-менеджер «Газпромнефти» и ответственный секретарь научно-технического совета Росприроднадзора Игорь Гершанович получил траурный венок, к которому была приложена записка с угрозами, сообщает Telegram-канал Baza. По мнению мужчины, его могли прислать мошенники. Ранее топ-менеджер российской компании лишился 40 млн рублей, полученных в результате продажи квартиры.

Гершанович обнаружил букет искусственных цветов у двери своей квартиры на Никитинской улице. Внешне он напоминал венок, который возлагают на похоронах. К нему была прикреплена записка с угрозами в адрес самого Гершановича, а также в адрес его семьи. Топ-менеджер «Газпромнефти» вызвал полицейских, они забрали венок. По факту обращения мужчины была организована проверка. Отмечается, что ранее он стал жертвой мошенников, убедивших его отдать им все сбережения и продать квартиру в Москве. Гершанович считает, что злоумышленники не хотят отставать от него и желают «добить».

Как сообщалось ранее, жительница Москвы лишилась денег, поверив на слово мошеннику. Неизвестный злоумышленник попросил женщину приглядеть за котом в несуществующей элитной квартире. Позднее он также попросил перевести ему 20 тысяч рублей на банковскую карту. Женщина согласилась и перечислила деньги, после чего мошенник исчез.