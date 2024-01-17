Топ-менеджера VK не стали наказывать за визит на «голую» вечеринку Forbes: VK не уволил топ-менеджера Сидоркова за посещение «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководство VK не стало увольнять директора музыкальных и событийных проектов Константина Сидоркова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Forbes Russia в Telegram-канале со ссылкой на источник в холдинге. По его информации, топ-менеджер числится в базе как действующий сотрудник компании.

При этом сообщается, что в пресс-службе VK и сам Сидорков не ответили на запрос издания. Информация об увольнении топ-менеджера появилась ранее в различных Telegram-каналах. Также отмечалось, что в начале года Сидорков тайно съездил в Донбасс, чтобы избежать последствий участия в вечеринке в московском клубе «Мутабор».

Российская балерина Анастасия Волочкова ранее сравнила «голую» тусовку Ивлеевой с вертепом, а саму ее назвала предателем. По словам артистки, ее пригласили на звездную вечеринку, однако она отказалась участвовать в мероприятии из-за обиды на блогера. Волочкова заявила, что Ивлеева говорила про нее «гадости» в разговоре с журналисткой Аленой Жигаловой.

Ранее сообщалось, что сумма судебных требований, которые предъявлены к Ивлеевой после вечеринки в «Мутаборе», может стать рекордной в российской практике. В настоящее время к блогеру подано два иска по миллиарду рублей каждый. Заявители требуют от Ивлеевой компенсировать моральный ущерб, нанесенный мероприятием.