Топ-5 замен ушедшему из России графическому редактору Canva

Фото: Shutterstock

Графический дизайн

1 июня сервис для графического дизайна Canva объявил о прекращении работы на территории России. Создатели онлайн-редактора сообщили, что пошли на данные меры в связи с проведением военной операции на Украине. Суммарно сервисом пользовалось свыше 1.4 миллионов россиян. Редакция NEWS.ru рассказывает о том, какие аналоги Canva доступны для них сегодня.

Что такое Canva

Canva — онлайн-сервис для создания и редактирования различных графических объектов. Утилита была создана в 2013 году австралийской предпринимательницей Мелани Перкинс как альтернатива продуктам Adobe. По состоянию на сегодняшний день ей пользуется свыше 60 миллионов людей ежемесячно.

Основным преимуществом сервиса является его простота и доступность как для профессиональных дизайнеров, так и для начинающих пользователей. Огромное количество пользователей применяло его в целях рекламы и продвижения. Canva предоставляет доступ к бесплатному набору шаблонов, стоковых фотографий и шрифтов, с помощью которых можно создать изображение, даже не используя собственные объекты. Макеты автоматически сохраняются в учётной записи, и в дальнейшем их можно использовать повторно.

Чем заменить Canva в России

На сегодняшний день существует множество аналогов Canva, как отечественных, так и зарубежных, которые продолжают работу в России. Перечислим пять редакторов, наиболее схожих по механике.

Фото: Shutterstock Графический дизайн

Desygner

Сервис Desygner является графическим редактором, который максимально похож на Canva. Он также предоставляет пользователям огромный набор бесплатных шаблонов, изображений и эффектов на бесплатной основе. Кроме этого он поддерживает форматы файлов PSD (Adobe Photoshop) и PPT (Microsoft Powerpoint). Для тех, кому необходимо срочно подготовить дизайн того или иного объекта, портал предоставляет услугу профессиональных дизайнеров.

Supa

Онлайн-портал Supa станет идеальной альтернативой Canva для людей, занимающихся бизнесом и продвижением. На нём пользователи смогут создать макеты лендингов, баннеров, изображений для соцсетей. Также с помощью Supa можно монтировать рекламные видеоролики. В распоряжении клиентов объемная библиотека из заранее установленных моделей и шаблонов. Минимальная стоимость Premium-подписки составит 590 рублей (для личного пользования).

Word Swag

Довольно недооцененная утилита Word Swag также может послужить заменой Canva для пользователей, которым нужно опубликовать текст в формате изображения, или создать графику для печати. В данном приложении имеется около 300 тысяч различных фонов, а также внушительное количество шрифтов. Новые шаблоны добавляются ежедневно. Программа предоставляется бесплатно для устройств на операционных системах iOS, Android и Microsoft.

Picmonkey

Редактор Picmonkey был разработан создателями библиотеки стоковых изображений Shutterstock. Данные сервисы синхронизированы, в результате чего пользователям не обязательно искать изображения для своего дизайна. Интерфейс Picmonkey крайне прост, а функционал объемен — в нём можно создавать различные инфографики, коллажи, логотипы. Получившиеся изображения хранятся на сервере портала. Редактором можно воспользоваться как на сайте, так и через приложение.

Фото: Shutterstock Графический дизайн

Pixlr

Pixlr – профессиональный инструмент для редактирования изображений, который подойдёт тем пользователям, которые не нуждаются в шаблонах и заготовках. По сути это упрощенный аналог Photoshop, который можно оптимизировать под себя — загрузить свои шрифты или иные плагины. Также сервис предоставляет широкий функционал, с помощью которого клиент сможет создать дизайн за несколько минут. Основа Pixlr — онлайн-сайт, однако он доступен и в качестве приложения на смартфон.

Что делать, если ни одна программа не подходит

Несмотря на то, что официально Canva закрыла доступ к сайту для всех пользователей, находящихся на территории России, редактором можно воспользоваться с помощью заранее установленного VPN-клиента. Сайт не считывает национальность клиента — он всего лишь определяет, откуда поступает запрос. Подключив VPN, россияне смогут продолжить использовать бесплатную версию сервиса.