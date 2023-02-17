ТОП-20 подарочных наборов на 23 Февраля мужчинам Универсальные презенты для любимых мужчин и коллег на работе

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Лучший подарок на 23 Февраля — оригинальный и стильный подарочный набор. Специально ко Дню защитника Отечества мы приготовили подборку с идеями подарочных наборов для настоящих мужчин.

Содержимое каждого набора на 23 Февраля универсально, его легко собрать из того, что есть в магазине. Такие наборы придутся по вкусу как родным и любимым мужчинам, так и коллегам по работе.

Идеи подарочных наборов на 23 Февраля с поздравительной открыткой

Для любого набора к 23 Февраля подойдет обычная складная коробка для подарков, черная или крафтовая. Коробку рекомендуем завязать атласной лентой шириной 3-5 см брутальных оттенков. В качестве наполнителя для подарка на 23 Февраля можно использовать бумажный наполнитель в тон атласной ленте.

Если вы подбираете подарок к 23 Февраля для сотрудников на работе, можно подыскать готовые наборы с похожим содержимым.

Фото: shutterstock.com Подарок на 23 февраля

Подарочный набор «Брутальный» : черный термостакан, 2 шоколадных батончика «Mars», молотый кофе средней обжарки в стильном холщовом мешочке, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: черный термостакан, 2 шоколадных батончика «Mars», молотый кофе средней обжарки в стильном холщовом мешочке, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Strong Man» : стильная большая кружка черного цвета, плитка темного шоколада «Lindt Excellence», мини-упаковка конфет «Ferrero Rocher», грецкие орехи в прозрачной упаковке, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: стильная большая кружка черного цвета, плитка темного шоколада «Lindt Excellence», мини-упаковка конфет «Ferrero Rocher», грецкие орехи в прозрачной упаковке, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Заряд бодрости» : крупнолистовой черный чай в прозрачной упаковке, прессованный пуэр в таблетках в подарочной упаковке, зеленый чай в пакетиках-пирамидках, шоколад «Toblerone» в черной упаковке, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: крупнолистовой черный чай в прозрачной упаковке, прессованный пуэр в таблетках в подарочной упаковке, зеленый чай в пакетиках-пирамидках, шоколад «Toblerone» в черной упаковке, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Мастер на все руки» : отвертка реверсивная с набором сменных бит, набор ключей-шестигранников, магнитный браслет на руку для саморезов, светодиодный фонарик в металлическом корпусе, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: отвертка реверсивная с набором сменных бит, набор ключей-шестигранников, магнитный браслет на руку для саморезов, светодиодный фонарик в металлическом корпусе, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Боевой запас» : стильный черный термостакан, крупнолистовой черный чай в подарочной упаковке, баночка варенья из сосновой шишки, внешний аккумулятор, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: стильный черный термостакан, крупнолистовой черный чай в подарочной упаковке, баночка варенья из сосновой шишки, внешний аккумулятор, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Практичный» : мужские разноцветные носки с оригинальным принтом, мягкие домашние тапочки, шоколадная открытка «С Днем 23 Февраля».

: мужские разноцветные носки с оригинальным принтом, мягкие домашние тапочки, шоколадная открытка «С Днем 23 Февраля». Подарочный набор «Мужская косметика» : мыло ручной работы защитной расцветки, шампунь и гель для волос, лица и бороды в пивной банке «The Chemical Barbers», крем для рук мужской, поздравительная открытка Ко дню защитника Отечества.

: мыло ручной работы защитной расцветки, шампунь и гель для волос, лица и бороды в пивной банке «The Chemical Barbers», крем для рук мужской, поздравительная открытка Ко дню защитника Отечества. Подарочный набор «100% мужчина» : набор принадлежностей для сауны и бани (шапка, коврик и рукавица), травяной банный сбор, хвойное эфирное аромамасло, поздравительная открытка Ко дню защитника Отечества.

: набор принадлежностей для сауны и бани (шапка, коврик и рукавица), травяной банный сбор, хвойное эфирное аромамасло, поздравительная открытка Ко дню защитника Отечества. Подарочный набор «Спортсмен» : резинки для фитнеса на разную нагрузку, наручный чехол для смартфона, черная стильная бутылка для воды, дезодорант для ног, поздравительная открытка Ко Дню защитника Отечества.

: резинки для фитнеса на разную нагрузку, наручный чехол для смартфона, черная стильная бутылка для воды, дезодорант для ног, поздравительная открытка Ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Большой босс»: каменные кубики для льда, стакан для виски, мини-бутылка виски, плетеный кожаный ремень, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества

Фото: shutterstock.com 23 Февраля на работе

Подарочный набор «Заядлый игрок» : настольная игра Дженга, наушники с микрофоном, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: настольная игра Дженга, наушники с микрофоном, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Гений мысли» : оригинальный блокнот для записей в твердой обложке, стильная шариковая ручка, шоколад Ritter Sport с цельным орехом, черная кружка, упаковка молотого кофе в цветах набора, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: оригинальный блокнот для записей в твердой обложке, стильная шариковая ручка, шоколад Ritter Sport с цельным орехом, черная кружка, упаковка молотого кофе в цветах набора, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Король вечеринок» : шейкер для коктейлей, мерный стаканчик, штопор, набор мини-сиропов для коктейлей, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: шейкер для коктейлей, мерный стаканчик, штопор, набор мини-сиропов для коктейлей, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Заядлый турист» : 2 металлические кружки, 2 тарелки, 2 ложки, 2 вилки, полотенце, светодиодный фонарик в металлическом корпусе, мультитул, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: 2 металлические кружки, 2 тарелки, 2 ложки, 2 вилки, полотенце, светодиодный фонарик в металлическом корпусе, мультитул, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Мужское чаепитие» : термос из нержавеющей стали, упаковка зеленого чая, кремовый мед с кедровыми орешками, баночка соленой карамели, упаковка овсяного печенья в прозрачной упаковке, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: термос из нержавеющей стали, упаковка зеленого чая, кремовый мед с кедровыми орешками, баночка соленой карамели, упаковка овсяного печенья в прозрачной упаковке, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Патриотичный» : Подстаканник со стаканом и мельхиоровой ложкой, батончики Рот Фронт, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: Подстаканник со стаканом и мельхиоровой ложкой, батончики Рот Фронт, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Традиционный на 23 Февраля » : пена для бритья, гель для душа, шампунь для мужчин, крафтовое мыло ручной работы, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: пена для бритья, гель для душа, шампунь для мужчин, крафтовое мыло ручной работы, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Годовой запас» : 2 черные футболки без рисунков и надписей, 10 пар черных носков, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: 2 черные футболки без рисунков и надписей, 10 пар черных носков, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «ЗОЖник» : витамин Д (1 баночка), мультивитамины для мужчин (1 баночка), Омега 3 (1 баночка), набор протеиновых батончиков R.A.W. LIFE, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

: витамин Д (1 баночка), мультивитамины для мужчин (1 баночка), Омега 3 (1 баночка), набор протеиновых батончиков R.A.W. LIFE, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества. Подарочный набор «Гурман»: фартук шеф-повара однотонный, набор специй (приправа для шашлыка, перец чили хлопьями, черный перец горошком, прованские травы, куркума, паприка копченая, смесь специй Гарам масала), набор соусов для мяса «Made for Meat» от Kuhne, поздравительная открытка ко Дню защитника Отечества.

Интересный факт о феврале

Если вы когда-либо задавались вопросом, почему в феврале 28 дней, а не привычные 30 или 31, делимся интересным историческим фактом. Изначально календарь в Древнем Риме начинался с 1 марта. Год состоял из 10 месяцев, заканчивался декабрем и насчитывал всего 304 дня.

Позже император Древнего Рима Нума Помпилий провел реформу календаря и добавил еще два месяца – январь и февраль, и количество дней увеличилось до 365. Месяцы состояли из 29 или 31 дня, а так как февраль считался последним месяцем года, вот почему в феврале учитывались оставшиеся 28 дней календаря.

Фото: wikimedia.org Почему в феврале 28 дней

Правда, такое летоисчисление тоже имеет свои нюансы — раз в 4 года в феврале появляется 29-й день. Это происходит из-за того, что в конце каждого года остаются лишние 6 часов. Так ввели високосные годы, в которых учитываются накопленные в течение 4 лет 24 часа.

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