Тонну бивней мамонта пытались вывезти из России в Китай

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В грузовом терминале московского аэропорта Шереметьево задержали ящики, в которых находилось около тонны бивней мамонта, сообщает Федеральная таможенная служба. Груз, оцененный в 20 млн рублей, пытались вывезти контрабандой в Китай.

95 фрагментов распиленных бивней оформила как поделочный материал московская фирма. По документам груз следовал из Белоруссии в Китай транзитом через Россию. Но есть вероятность, что его везли напрямую из РФ, — говорится в сообщении.

Вывоз из страны бивней мамонта без лицензии запрещен. Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы-отправителя.

Ранее сотрудники Приморской краевой таможни в городе Уссурийске обнаружили ранее 1179 незадекларированных плюшевых игрушек Чебурашка в багаже пассажира автобуса, следовавшего из Китая. Инспекторы пропускного пункта «Пограничный» обратили внимание на багаж, состоявший из семи полипропиленовых мешков, каждый из которых весил более 10 кг.