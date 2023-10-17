Тонкости детского сна Рассказываем о нормах сна и бодрствования детей с рождения до 3 лет, а также о том, как помочь ребенку заснуть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детский сон

Режим сна ребенка — это больная тема для многих семей. Сон новорожденного и более взрослого малыша необходим как самому крохе для здоровья, бодрости, положительного эмоционального фона, так и родителям, которым нужен отдых и время для домашних дел. Рассказываем, как формировать режим сна и совмещать его с питанием, а также о том, как уложить ребенка спать, если малыш протестует.

Сон новорожденного и до 6 месяцев

Режим сна грудного ребенка до 4 месяцев не должен быть стабильным, так как в этот период происходит активное неврологическое развитие, а процессы сна и бодрствования только настраиваются. Рассмотрим режим сна и бодрствования ребенка по месяцам.

Первый месяц жизни

Сон новорожденного в первые 28 дней жизни обычно длится от 17 до 20 часов в сутки. Время бодрствования, которое составляет обычно 60–70 мин., используется для гигиены, кормления и укладывания. Строгого графика сна у новорожденных не существует. Главное, чтобы он был в хорошем настроении, когда просыпается, с нормальной температурой тела, хорошим аппетитом и стулом.

Стоит сказать, что не всегда новорожденные спят часами напролет. Режим сна ребенка в месяц может проявляться и так, что кроха засыпает, быстро просыпается и плачет. В таком случае нужно присмотреться к следующим моментам:

Убедитесь, что у ребенка нет высыпаний или воспалений на коже. Малыша могут беспокоить жжение и зуд.

Проверьте уровень влажности и температуры в комнате. Малышу может быть холодно или, наоборот, в комнате жарко и воздух сухой.

Возможно, ребенок голоден. Иногда ребенку требуется больше питания, чем думает мама.

Частая причина плача у грудничков — вздутие живота.

От 2 до 4 месяцев

Грудничок спит уже не более 14–17 часов в сутки. Время, когда ребенок не спит, увеличивается до 90 мин. Если малыш активничал на 5–10 мин. больше, то это может сказаться на качестве сна. Кроха будет часто просыпаться. Временные отрезки сна в возрасте до 3 месяцев бывают разными: как по 20–30 мин., так и по несколько часов. В любом случае это нормально.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Сон новорожденного

5–6 месяцев

Малыш спит до 13–16 часов в сутки. Время бодрствования в режиме сна ребенка в 6 месяцев уже доходит до 2 ч 45 мин. Как и любого человека, вашего ребенка отличает наличие индивидуальных особенностей, физиологических потребностей. Постепенно каждый родитель учится замечать и понимать их. В первое же время, особенно первый месяц, следует просто прислушиваться к его желаниям и потребностям, а их в этот период не так уж много.

Если говорить о том, как наладить режим сна у ребенка в возрасте до 1 года, то можно корректировать его укачиванием, давать грудь во время затянувшегося бодрствования, гулять на свежем воздухе с коляской. Но чтобы у малыша не сформировалась привычка к одному из этих способов, нужно использовать их поочередно.

Если малыш поспал слишком мало, то время бодрствования тоже нужно сократить на 10–15 мин. Чтобы помочь крохе настроить внутренние часы, консультанты по детскому сну рекомендуют максимально приглушать освещение ночью, а днем чаще быть с малышом при ярком дневном свете.

Режим сна и бодрствования ребенка от 6 месяцев до года

Режим сна ребенка с 6 месяцев до года сформировать уже проще. Не стоит пугаться слова «режим», так как дети в этом возрасте легко привыкают к распорядку и интуитивно следуют режиму. Четкая последовательность привычных манипуляций действует на кроху успокаивающе. Он чувствует себя в безопасности, более спокойно спит, если засыпает в привычное время и после привычных действий.

Лучше стараться максимально соблюдать режим сна и бодрствования ребенка от 6 месяцев до года, кроме того, его уже привязывают к часам, а не к капризам крохи, как это было до полугода. Так сон малыша будет спокойным и качественным.

Что должно входить в распорядок дня:

утренний подъем в одно и то же время;

активное и спокойное бодрствование тоже распланировано по времени;

время дневного сна;

время прогулок;

время питания;

подготовка ко сну;

укладывание на ночной сон.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как уложить ребенка спать

Когда мы говорим о режиме сна и бодрствования ребенка до года, то имеем в виду не шаблонное следование какой-то таблице с определенными отрезками времени, а о том, чтобы настроить персональный режим, который подходит именно вашему ребенку, и максимально его придерживаться. Все рекомендованные варианты режима и нормы даны для примерного понимания и составлены без учета индивидуальных особенностей ребенка.

Как и взрослые, есть дети-жаворонки" и дети-совы. Некоторым малышам нужно спать чуть меньше, чем другим или наоборот. На это влияет темперамент, физические особенности, особенности созревания нервной системы.

По мере взросления малыша режим нужно корректировать. Обычно это проявляется в увеличении времени бодрствования и уменьшении времени сна. Это нужно делать при появлении изменений в поведении ребенка. Например, если он долго не может заснуть в дневное время.

Как уложить ребенка спать

Не всегда родителям бывает понятно, когда грудной малыш хочет спать. Если вы слышите горький плач, то, скорее всего, уже упустили идеальный временной промежуток для засыпания, а кроха сигнализирует о переутомлении.

По каким признакам можно распознать легкую усталость, чтобы не упустить открывшийся «портал» в детский сон:

смена координации движений;

зевота;

взгляд не фиксируется, малыш как будто смотрит в никуда;

ребенок замедленно реагирует на игрушки и слова, теряет интерес к ним;

гладит ручками одеяло;

меньше двигается.

Если, обнаружив эти признаки, сразу отправить малыша в кровать, то уснет он быстро и легко, а сон будет крепким.

Режим сна ребенка до 3 лет

Режим сна ребенка в 2 года и в 3 года будет немного другим, чем до года. Дети от 1 года до 3 лет уже не растут так быстро, как в первый год жизни. Чтобы малыш был здоров и спокоен, важно продолжать придерживаться режима дня, корректируя его по мере взросления. Хороший детский сон продолжает являться важным фактором для общего здоровья и развития крохи.

Ориентировочные нормы сна ребенка от года до 3 лет

После года окончательно устанавливается время ночного сна — теперь он длится 11–12 часов.

К полутора годам ребенок переходит на режим с одним дневным сном, который длится 2–3 часа.

С 1,5 до 2,5 лет ночной сон крохи длится 10–11 часов, а дневной — 1–2 часа. С этого возраста малыш может начать отказываться от дневного сна, но лучше его сохранять.

После 2,5 лет дневной сон обычно не превышает полутора часов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как наладить режим сна у ребенка

Детский сон будет качественным, если кроме режима сна соблюдать и распорядок дня. Отлично, если последовательность действий в режиме будет следующей:

Зарядка или утренняя гимнастика Завтрак. Развивающие занятия. Прогулка. Обед. Дневной сон. Полдник. Прогулка или игры. Ужин. Спокойный вечер без эмоциональных активностей. Ночной сон.

Укладывать спать ребенка рекомендуется не позже 21:00. Малыш легче уснет, если будет слушать на ночь сказку или колыбельную каждый вечер в качестве ритуала. Кроме того, это развивает воображение.

Режим сна и питания ребенка до года

Бывает так, что педиатр рекомендует кормить по режиму, а консультанты по грудному вскармливанию хором твердят о важности кормления по требованию. Давайте разберемся, как все-таки лучше соблюдать режим сна и питания ребенка.

Действительно, питание в первые пару месяцев жизни строится по требованию малыша. Это связано с тем, что количество грудного молока адаптируется к потребностям малыша в период установления лактации. Если прикладывать ребенка к груди часто, тот будут лучше открываться молочные протоки. Поэтому в первые несколько месяцев спать и есть малыш будет каждый день в разное время.

К 4 месяцам время кормления начинает привязываться ко времени сна, а точнее, к пробуждению и засыпанию. Также можно давать малышу грудь, чтобы успокоить его или по желанию мамы.

Ночной режим кормления здорового малыша, который хорошо набирает вес и нормально развивается, будет выглядеть примерно так:

До 4 месяцев следует кормить ребенка 2–4 раза за ночь.

В 5–7 месяцев нужны 1–2 кормления за ночь.

К году режим выстраивается так, что ребенок спит всю ночь.

Режим сна и питания ребенка при искусственном вскармливании

Если говорить об искусственном вскармливании в первые месяцы жизни, то режим будет несколько другим, так как нужно будет соблюдать перерывы между кормлениями. Днем кормить ребенка смесью нужно каждые 3,5 часа, а в ночное время — каждые 6 часов. При этом не забывайте, что при искусственном вскармливании необходимо поить ребенка водой между кормлениями (но не перед кормлением).

Главное, чтобы режимы кормлений и сна и бодрствования ребенка не противоречили друг другу. То есть при выстраивании режима дня на искусственном вскармливании маме следует рассчитывать время, на которое придется сон ребенка, чтобы кормление не пришлось на середину дневного сна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Режим сна и бодрствования ребенка до года

Создать своему ребенку понятный график сна и предсказуемый режим дня — это важная задача родителей, ведь установленный распорядок будет приносить радость и здоровье всей семье. Когда ребенок высыпается, ему становится легче справиться с возможными негативными эмоциями. Кроме того, режим помогает научить малыша засыпать самостоятельно, а это освобождает родителям немало времени.

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