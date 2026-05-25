Тонкие ветки и скучный вид: эта подкормка быстро делает замиокулькас роскошным

Замиокулькас
Замиокулькас многие любят за красивые глянцевые листья, но растет он медленно и часто годами сидит без новых побегов. Оказывается, проблема не всегда в освещении или поливе. Опытные цветоводы уверяют: растению просто не хватает правильной стимуляции корней и клубня.

Если цветок молодой или недавно укоренен, особенно важно не упустить первый месяц роста. Именно в это время закладывается будущая сила растения. Для полива готовят раствор: 1 грамм «корневина», 2 мл гумата калия и 2 грамма монокалия фосфата на литр воды. Такой состав используют раз в две недели отдельно от других подкормок.

Через три дня после полива растение дополнительно опрыскивают удобрением с формулой 10:54:10. На литр воды достаточно двух граммов средства. Повышенное содержание фосфора помогает клубню быстрее наращивать корни и выпускать новые побеги.

Еще через пару дней листья можно обработать янтарной кислотой. Она делает зелень плотной, блестящей и помогает растению быстрее тронуться в рост. Уже через месяц листья становятся толще, а у основания появляются новые ростки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что замиокулькас стал выглядеть гораздо крепче и свежее. Дополнительно она советует не сажать растение в слишком большой горшок и обязательно протирать листья от пыли — так цветок быстрее растет и выглядит намного эффектнее.

