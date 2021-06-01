Тони Роббинс вновь разведёт россиян на деньги

Тони Роббинс, известный лайф-коуч и бизнес-тренер, занимающийся темой саморазвития, славится в мире неоднозначной репутацией. За его «секреты успеха» люди по всему миру платят бешеные деньги, но зачастую выходят из зала разочарованными. Так произошло и в 2018 году, когда американский коуч приехал в столичный СК «Олимпийский». Несмотря на провал, о котором мы обязательно вспомним, Роббинс вновь решил развести россиян на деньги. Но прежде чем разочаровавшиеся в жизни граждане заплатят минимум по 40 тысяч рублей за «раскрытие внутреннего потенциала с Тони Роббинсом», NEWS.ru напомнит о самых ярких скандалах, судах и жалобах посетителей его выступлений.

Провал в «Олимпийском»

Хаос на выступлении Роббинса, организованном частной бизнес-школой «Синергия», запомнится даже тем, кто остался без претензий к мотиватору. NEWS.ru тогда подробно рассказывал обо всех проколах организаторов. Если кратко: повсюду были огромные очереди, давка, аппараты для перевода на русский язык не работали из-за севших батареек, а сам коуч вышел на сцену с задержкой на четыре часа.

Между тем в Интернете посчитали, что «Синергия» заработала на Роббинсе около 800 млн рублей, или почти $12 млн. Однако даже сам основатель университета Вадим Лобов не стал отрицать провал, объяснив всё российским менталитетом.

Это продукт, не сочетающийся с нашими русскими культурными кодами. У нас нет такой практики, когда спикер включает зал так, что 26 тысяч человек начинают вставать со своих мест и впадать в бурные пляски, — сказал он в интервью YouTube-каналу «Гительмания».

Лобов также отметил, что картинка с выступления Роббинса идеальна для обвинений «Синергии» в гипнозе, сектантстве и использовании психотропных средств. Пресса даже увидела в Роббинсе «нового Кашпировского» — советского психотерапевта, который устраивал массовые телесеансы «излечения». Неудивительно, ведь москвичи и гости столицы заплатили тогда от 30 до 500 тысяч рублей за набор банальностей, которые можно бесплатно услышать от людей, знакомых с HR-практиками. В этом году, к слову, желающие «перевернуть свою жизнь, не выходя из дома» заплатят 30 тысяч, если свободно владеют английским языком, и минимум 40 тысяч — если хотят русскую озвучку. Такие деньги Роббинс хочет за встречу в онлайне.

Очное выступление Роббинса в России могло состояться в 2019 году, но его отменили. Пройдя через всю эту историю и получив личный опыт, «Синергия» решила вернуться к традиционному бизнес-контенту в обучении Hard skills.

Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Разочарованные поклонники

После выступления Роббинса в Москве одна из посетительниц подала иск на 200 тысяч рублей к университету «Синергия». Она рассказала , что у неё появились «депрессия и чувство подавленности».

Пройдя через всю эту ужасную организацию, я поняла, что, по сути, сам Тони Роббинс попросту является раскрученным, так как всё, что он мог дать, — это одну фразу: «Мне нужна ваша энергия». Тони Роббинс повторял одни и те же фразы, которые, по сути, и так являются общедоступными прописными истинами и тем более не его личными цитатами, — заявила девушка.

Истица направила заявление в Савёловский суд Москвы 5 сентября. Она попросила 55 тысяч рублей за билет и компенсацию за нравственные страдания — 150 тысяч рублей. Она призвала всех остальных также обращаться в соответствующие инстанции, чтобы вернуть деньги за мероприятие.

Вернуть деньги хотели и граждане Австралии. В прошлом году коуч обещал приехать в Сидней и показать свою программу, растянутую почти на четыре дня. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводить было нельзя. Вместо того чтобы просто вернуть деньги гражданам, организаторы решили перенести встречу в онлайн, а в качестве успокоения дать бесплатный билет на очное мероприятие в следующем году. Десятки владельцев заявили, что они платили тысячи долларов не за это. Была даже создана петиция, где разочарованные граждане просили вернуть им деньги.

Билеты стоят от $1,5 тысячи и выше. Опыт включал четыре дня на стадионе, живое выступление Тони Роббинса, прогулки по горячим углям и многое другое. Онлайн-опыт совсем не похож на то, за что заплатили люди, и явно не стоит тысяч долларов. Ради этого не стоит брать отпуск на работе. Кроме того, не каждый физически сможет посетить мероприятие в следующем году, — отметила одна из владелиц билета.

Сексуальные домогательства

Моральным ущербом претензии к бизнес-тренеру не ограничились. Бывшие последовательницы и помощницы обвинили Роббинса в сексуальных домогательствах. Информацию распространило издание BuzzFeed после проведённого годового расследования. В общей сложности против гуру высказались девять женщин, четыре из которых рассказали свои истории уже после расследования издания. Обвинения касались либо того, что Роббинс обнажался на виду у женщин, либо домогался их. Некоторые из предполагаемых инцидентов даже произошли публично, на его семинарах. Женщины высказывались анонимно, так как боялись возмездия популярного мотиватора, но некоторые высказались открыто.

Роббинс и его адвокаты тоже молчать не стали: они поспешили опровергнуть все выдвинутые обвинения и даже заявили о намерении подать на BuzzFeed в суд за клевету. На обвинения, подтверждения которым были неоспоримы, коучу всё-таки пришлось как-то ответить.

Если вы меня не знаете, я должен вас предупредить: мои методы выходят за рамки стандартного. Я сойду с ума, я буду странным, я буду грубым, я буду смешным. Я буду делать что угодно, но только не причиню реального вреда человеку. Я не идеален и никогда такого не утверждал. Если что-то из того, что я когда-либо говорил или делал, обидело кого-то или задело чьи-то чувства, то я прошу прощения, — сказал Роббинс.

Плагиат

Не обошлось и без обвинений в плагиате, за который Роббинс должен был заплатить более $655 тысяч (более 48 млн рублей по нынешнему курсу). В суд за нарушение авторских прав подал Уэйд Кук (Wade Cook), финансовый консультант и спикер семинаров. Он написал в 1995 году книгу, в которой изложил свою инвестиционную стратегию. В книге он ввёл две фразы, позднее приглянувшиеся Роббинсу, — «падение метра» (meter drop) и «подвижной состав» (rolling stock). Коуч прочитал труд Кука по инвестициям, а затем использовал фразы в руководствах для своих семинаров. Окружной и федеральный апелляционный суды разрывались между решениями. Названные фразы, по мнению апелляционного суда, являются достаточно творческими, чтобы на них распространялось авторское право. В результате суд постановил, что «использование Роббинсом фраз Кука не являлось добросовестным из-за коммерческого характера его семинаров».

Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Пиар на коронавирусе

Наконец, в суде обсудили попытки коуча пропиариться на пандемии. Сотрудница компании Robbins Research International Деспина Коста подала в суд на своего начальника. По её словам, бизнес-тренер не отпустил её в отпуск, когда Коста восстанавливалась после коронавируса. Более того, она заявила, что жестокий начальник даже не разрешил перейти на неполный рабочий день. Самое удивительное, что Роббинс в это время публично гордился тем, что якобы «спас жизнь сотрудницы». Коуч пытался «убедить своих последователей, что у него есть сверхъестественные знания и способности» для лечения коронавируса. Также он заявлял, что «разбирается в этом лучше, чем врачи, лечившие миссис Косту».

В заявлении сотрудница отметила, что Роббинс угрожал ей увольнением и без её согласия рассказал всем знакомым о её болезни. Всё это, по её словам, причинило ей эмоциональные страдания. Болезнь женщины протекала тяжело: её госпитализировали, а также подключили к аппарату ИВЛ. Позднее она впала в медицинскую кому. После выздоровления Коста чуть ли не первым делом отправилась в суд, чтобы остановить это враньё Роббинса. Её иск был направлен не только против самого тренера, но также против его жены и всей компании Robbins Research International.

В пресс-службе Роббинса, как и стоило ожидать, с обвинениями Косты не согласились. Они назвали их «нелепыми и необоснованными». Женщина работала у коуча на тот момент 18 лет. Роббинс даже заявил, что работница слишком остро отреагировала на свои симптомы, потому что напугалась из-за новостей.

Коста была на пике своей карьеры, когда заразилась коронавирусом. Вместо того чтобы поддерживать женщину, которая не только работала на его организацию, но и обогатила его лично, Тони Роббинс оставил её даже без возможности долечиться. За это время (Коста лечилась более полугода. — NEWS.ru) она потеряла огромный потенциал заработка. Честно говоря, даже невозможно точно оценить эмоциональный ущерб, который г-жа Коста перенесла от рук компании, которая якобы поднимает, а не разрушает человеческий дух, — сказал один из адвокатов женщины.

Сообщение о суде появилось 24 декабря прошлого года. На данный момент, судя по всему, судебные разбирательства по данному вопросу продолжаются.

Скандал с #MeToo

В 2018 году Роббинсу пришлось извиняться за свои слова и перед сильными женщинами. Заблуждавшийся коуч, вероятно, побоялся потери своей «мужской силы» из-за движения #MeToo. На одном из своих выступлений он заявил, что #MeToo — это повод для женщин обрести значимость за счёт использования жертвенности. Повезло, что среди присутствующих оказалась не испугавшаяся большого числа глаз Нанин Маккул (Nanine McCool). Женщина, пережившая в детстве сексуальное насилие, выпросила микрофон, чтобы задать Роббинсу вопрос.

Зрительница начала говорить: «Я думаю, вы неправильно понимаете движение #MeToo...», тут Роббинс прерывает её, судя по всему, испугавшись дискуссии. Когда женщина вновь получила слово (спустя почти две минуты), она сказала, что по её мнению, Роббинс неверно охарактеризовал всё движение, заявив, что женщины пользуются им в личных целях. Но коуч явно не хотел слушать её позицию и решил использовать дискуссию для выражения своей точки зрения. Роббинс стал вести Маккул по проходу стадиона, толкая её кулак и спрашивая, почему она сопротивляется его толчку. Таким путём он якобы показал, что давление на кого-то ещё не обеспечивает безопасность. Затем Роббинс рассказал , как он вообще видит движение #MeToo на практике:

Я общался на днях с одним очень известным и влиятельным мужчиной. Он рассказал, как нервничает из-за того, что утром брал интервью у трёх человек — одной женщины и двух мужчин. Женщина была более квалифицированной, но в то же время очень привлекательной, и он подумал: «Я не смогу её видеть, потому что это слишком большой риск». Из-за этого он нанял ещё кого-то. Подобные истории мне рассказывали десятки мужчин.

Если вам стало не по себе после прочтения этих строк, то вы не одни. Посмотрев запись, которая быстро стала вирусной, феминистка и основательница движения #MeToo Тарана Бёрк поделилась своими мыслями в ветке Twitter. Её поддержали в сети многие женщины.

Если вы поговорите с теми выжившими, менее сексистскими бизнесменами, возможно, вы поймёте, чего мы хотим. Мы хотим безопасности, — написала Бёрк.

После тысяч слов, конечно, Роббинсу пришлось публично извиниться. Заявление он сделал на своей странице в Facebook. Верить в его искренность или считать это попыткой вернуть утерянных последователей — решать читателям.