Томленая перловка с говядиной! Готовим на замену надоевшим рису и гречке

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Томленая перловка с говядиной! Готовим на замену надоевшим рису и гречке. Это очень вкусное и сытное ароматное блюдо. Этот рецепт превращает простую перловку в настоящий кулинарный шедевр! Крупа пропитывается мясным соком и ароматами овощей, становясь невероятно вкусной.

Ингредиенты (на 4–5 порций)

500 г перловой крупы

350 г мяса (говядина/свинина/курица)

1,5 средней луковицы

1/2 моркови

2 лавровых листа

Соль, перец по вкусу

3–4 ст. л. растительного масла

Приготовление

1. Перловку замочите на 2–3 часа в холодной воде, затем промойте.

2. Мясо нарежьте кубиками 2×2 см. Обжарьте в казане на сильном огне с маслом до румяной корочки.

3. Добавьте нарезанный лук, через 3 минуты — тертую морковь. Пассеруйте 5 минут.

4. Всыпьте перловку, залейте кипятком (на 2,5 см выше уровня крупы). Посолите, поперчите, добавьте лаврушку. Доведите до кипения, затем поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 1,5–2 часа.

Секреты идеального блюда: первые 40 минут готовьте под крышкой, затем можно перемешать. Для сочности добавьте 50 г сливочного масла перед запеканием. Если вода выкипела, но крупа еще жесткая — доливайте кипяток.

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