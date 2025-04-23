Томленая перловка с говядиной! Готовим на замену надоевшим рису и гречке. Это очень вкусное и сытное ароматное блюдо. Этот рецепт превращает простую перловку в настоящий кулинарный шедевр! Крупа пропитывается мясным соком и ароматами овощей, становясь невероятно вкусной.
Ингредиенты (на 4–5 порций)
- 500 г перловой крупы
- 350 г мяса (говядина/свинина/курица)
- 1,5 средней луковицы
- 1/2 моркови
- 2 лавровых листа
- Соль, перец по вкусу
- 3–4 ст. л. растительного масла
Приготовление
1. Перловку замочите на 2–3 часа в холодной воде, затем промойте.
2. Мясо нарежьте кубиками 2×2 см. Обжарьте в казане на сильном огне с маслом до румяной корочки.
3. Добавьте нарезанный лук, через 3 минуты — тертую морковь. Пассеруйте 5 минут.
4. Всыпьте перловку, залейте кипятком (на 2,5 см выше уровня крупы). Посолите, поперчите, добавьте лаврушку. Доведите до кипения, затем поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 1,5–2 часа.
Секреты идеального блюда: первые 40 минут готовьте под крышкой, затем можно перемешать. Для сочности добавьте 50 г сливочного масла перед запеканием. Если вода выкипела, но крупа еще жесткая — доливайте кипяток.
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