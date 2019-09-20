https://static.news.ru/photo/dab6ccb0-dba7-11e9-ab48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жительница Томской области, которой 54 года, 20 сентября родила пятого ребенка. Малышка появилась на свет в областном перинатальном центре. Мама и новорождённая девочка чувствуют себя хорошо.

Беременность протекала под постоянным контролем врачей клиник СибГМУ. Женщину курировали доценты вузовской кафедры акушерства и гинекологии, кандидаты медицинских наук Жанна Гайфулина и Татьяна Скороходова, сообщает Сибирский государственный медуниверситет.

Пациентка находится в отличной форме благодаря танцам, которыми она регулярно занимается, а также следит за своим здоровьем. В результате, основные показатели здоровья были достаточными для того, чтобы позволить ей благополучно забеременеть, — приводятся в сообщении слова Скороходовой.

В России в 2018 году большинство женщин родили первого ребёнка в 26 лет. Вторые роды проходили чаще всего у 30-летних мам, третьи — у 31-летних. Четвёртого ребёнка женщины рожали в 33 года. При этом в Росстате отмечают, что пятого ребёнка рожают в основном в 34 года.

Всего в 2018 году в России родились 1,6 млн детей, писал News.ru.