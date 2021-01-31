Тольяттинца задержали за толчок полицейского во время акции 23 января

Жителя Тольятти задержали в рамках уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, во время несогласованной протестной акции 23 января несколько мужчин в Автозаводском районе Тольятти применили насилие, «не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции». 21-летний задержанный подозревается в причастности к этому инциденту.
Молодой человек в ходе допроса признал свою вину. Он сообщил, что во время акции протеста толкнул полицейского с разбега в спину. Задержанный пообещал, что больше так делать не будет и попросил прощения у сотрудников полиции и других государственных служб.
23 января в российских городах прошли несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Протесты в ряде регионов обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.
31 января в регионах РФ вновь прошли митинги. Правозащитники сообщили, что число задержанных в этот день составило как минимум 4818 человека.
В ходе протестной акции в Москве мужчина, вооружённый битой, пытался напасть на сотрудников ОМОНа. Его задержали, передавал NEWS.ru. Ему грозит уголовная ответственность по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Вреда полицейским задержанный нанести не успел.