Тольяттинца задержали за толчок полицейского во время акции 23 января

https://static.news.ru/photo/03ab1f02-63f3-11eb-9206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Тольятти задержали в рамках уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области, во время несогласованной протестной акции 23 января несколько мужчин в Автозаводском районе Тольятти применили насилие, «не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции». 21-летний задержанный подозревается в причастности к этому инциденту.

Молодой человек в ходе допроса признал свою вину. Он сообщил, что во время акции протеста толкнул полицейского с разбега в спину. Задержанный пообещал, что больше так делать не будет и попросил прощения у сотрудников полиции и других государственных служб.

23 января в российских городах прошли несанкционированные акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Протесты в ряде регионов обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.

31 января в регионах РФ вновь прошли митинги. Правозащитники сообщили, что число задержанных в этот день составило как минимум 4818 человека.

В ходе протестной акции в Москве мужчина, вооружённый битой, пытался напасть на сотрудников ОМОНа. Его задержали, передавал NEWS.ru. Ему грозит уголовная ответственность по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Вреда полицейским задержанный нанести не успел.