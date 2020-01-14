https://static.news.ru/photo/10c656a6-36b4-11ea-a6bf-fa163e074e61_660.jpg кот Виктор Фото: mikhail_galin/instagram

Кот Виктор из Владивостока, которого ранее не пустили в салон самолёта из-за избыточного веса, сможет вместе со своим хозяином Михаилом Галиным полететь в Казань, если похудеет на 1,5 килограмма.

Мужчину и его питомца пригласил в столицу региона глава государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Ждём вас с бро в Казани. Коты здесь, как видите, не только не «багаж», но и целая история — самые удобные билеты вам с радостью предоставит татарстанский туроператор, — цитирует Иванова РИА Новости.

Хозяин кота принял приглашение, но отметил, что Виктор сбросил около 500 граммов, но ему нужно похудеть ещё на 1,5 килограмма.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Риги Михаил Галин летел во Владивосток через российскую столицу со своим котом. В латвийском аэропорту у него не возникло никаких проблем, а в московском Шереметьево сотрудница отказалась пускать животное на борт, сославшись на слишком высокий вес. Выяснилось, что питомец весит 10 килограммов, тогда как правила авиакомпании запрещают перевозку животных, масса которых больше 10 килограммов. Работница воздушной гавани потребовала сдать кота в багаж. Другие сотрудники также подтвердили необходимость отправить животное в закрытый отсек. Однако владелец отказался от перелёта.

Мужчина купил новые билеты, на этот раз в бизнес-класс, так как эконом оказался дороже. Он нашёл похожую кошку Фиби, которая весит меньше Виктора, и предъявил её на регистрации. Получив посадочный талон, хозяин отдал кошку хозяйке и забрал своего, которого без проблем пустили на борт.