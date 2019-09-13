https://static.news.ru/photo/b0d43c92-d5d6-11e9-8a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Winfried Schäfer/imageBROKER.com

Кемеровский енот по кличке Тёма, который любит ползать на животе, покорил соцсети и о нём написала New York Post.

Хозяйка Тёмы уточняет, что он ползает для удовольствия, а не потому, что не может ходить из-за ожирения. На данный момент у енота уже более 200 тысяч подписчиков, уточняет газета « Известия ».

Как писал News.ru ранее, ветеринары рекомендуют тем, кто решил завести енота, предоставить ему отдельную комнату, а также огородить от этого животного домашних хомяков и птиц, которые могут стать его добычей.