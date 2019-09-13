Кемеровский енот по кличке Тёма, который любит ползать на животе, покорил соцсети и о нём написала New York Post.
Хозяйка Тёмы уточняет, что он ползает для удовольствия, а не потому, что не может ходить из-за ожирения. На данный момент у енота уже более 200 тысяч подписчиков, уточняет газета «
Как писал News.ru ранее, ветеринары рекомендуют тем, кто решил завести енота, предоставить ему отдельную комнату, а также огородить от этого животного домашних хомяков и птиц, которые могут стать его добычей.