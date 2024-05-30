Толстой высказался о необходимости независимой Украины Толстой заявил, что не видит смысла в независимой Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Петр Толстой

Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой заявил, что не видит смысла в существовании независимой Украины. В ходе форсайт-форума «Какая победа нам нужна?» в пресс-центре «Россия Сегодня» он указал на необходимость понять, что РФ сделает на Украине, и какой будет эта страна.

Самое главное, это что мы, Россия, можем предложить. Что мы сделаем на Украине и какая будет Украина. Для меня открытым остается вопрос, нужна ли вообще какая-то независимая Украина. Я, честно говоря, не вижу никакого в этом смысла. Но это мое личное мнение, — подчеркнул Толстой.

Он отметил, что в РФ сегодня еще существуют «мантры», связанные с национальной ленинско-сталинской политикой, декларирующей, в частности, самоопределение наций вплоть до отделения, и которой по-прежнему во многом руководствуются в стране. Политик отметил, что «крайне отрицательно» относится «ко всему этому».

Ранее философ Александр Дугин заявил, что в России следует забыть слово «мир» и говорить в терминах «победа», «фронт» и «тыл». Кроме того, он предложил больше не называть Владимира Зеленского президентом Украины. По его словам, руководство России обсуждает два определения успеха — малый и большой. Минимальная победа, по его словам, — это «освобождение Харькова, Николаева и Одессы с Запорожьем и Херсоном полностью» и до нее еще Россия не дошла.