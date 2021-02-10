Толстой назвал флешмоб сторонников Навального «цветной технологией»

https://static.news.ru/photo/9fa2751c-6bba-11eb-b39f-96000091f725_660.jpg Пётр Толстой Фото: duma.gov.ru

Акция с фонариками, которую готовят соратники Алексея Навального, представляет собой использование технологий «цветных революций» и сравнима с действиями «перебежчиков-коллаборационистов» во время блокады Ленинграда. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

По его словам, призывы светить фонариками в темноте — это не милая акция про любовь, это не просто попытка мобилизации молодежи, это такая цветная технология Джина Шарпа — автора идеи «цветных революций».

И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации, — сказал Толстой в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он также добавил, что «сегодня нужно быть совсем аполитичным человеком, чтобы не понимать, что происходит», сообщает РИА Новости.

Накануне глава сети штабов Навального Леонид Волков анонсировал на 14 февраля новую акцию протеста. Вскоре после этого стало известно, что он объявлен в межгосударственный розыск, в России вынесено постановление суда о его аресте, писал NEWS.ru.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию из Германии после лечения от отравления. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.