«Толстенький» тойтерьер Арчи избежал судьбы Твикса и нашелся живым Baza: тойтерьера Арчи нашли живым

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«Толстенького» тойтерьера по кличке Арчи нашли живым, передает Telegram-канал Baza. По его данным, избежавшего участи кота Твикса песика скоро передадут хозяину.

Ранее сообщалось, что потерявшийся пес был подобран неравнодушным человеком. Инцидент с Арчи произошел на прошлой неделе. Хозяин тойтерьера с кем-то поссорился в электричке, и охрана высадила его. Собаку при этом не заметили, и она осталась в вагоне. На Арчи охранники наткнулись позже и высадили пса на станции в Чехове.

11 января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург нашла в вагоне кота и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Это произошло в 30-градусный мороз во время стоянки состава в Кирове. Кот находился в поезде легально. На него была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных.

После того как питомца нашли мертвым, петицию с требованием уволить проводника РЖД, выбросившего из поезда кота, подписали более 220 тысяч человек. По их мнению, женщина «сознательно выбросила животное на станции», что привело к его гибели.

В РЖД сообщили, что проводникам «Российских железных дорог» запретят высаживать животных из поездов после гибели кота Твикса. Также в холдинге заявили, что сожалеют о смерти питомца, представители принесли извинения хозяевам кота.