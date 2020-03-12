https://static.news.ru/photo/478b3f3c-646b-11ea-b71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Согласно проведённому ВЦИОМ опросу, 63% процента россиян просыпаются в среднем или плохом настроении. Хорошее настроение после сна преобладает у чуть более трети опрошенных — 34%.

Результаты социологического исследования, посвящённого сну, приводит «Интерфакс». 53% всех респондентов заявили, что обычно легко засыпают. Среди людей в возрасте до 24 лет доля тех, у кого нет проблем с засыпанием, составляет 60%. 43% участников отметили, что имеют проблемы с отходом ко сну.

Опрос установил, что российские мужчины засыпают легче женщин. 59% представителей мужского пола не испытывают проблем в этом отношении, в то время как среди женщин аналогично ответили только 47%.

Инициативный опрос ВЦИОМ затронул 1600 респондентов старше 18 лет из разных социальных групп и регионов.

Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса среди граждан России на тему супружеских измен. Среди прочего, результаты показали, что доля тех, кто не готов прощать измены, заметно уменьшилась с 2019 года.