«Только начало»: Акунин об обысках в издательстве, выпускавшем его книги Акунин допустил новые обыски в выпускавших его книги издательствах

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Писатель Борис Акунин

Писатель Борис Акунин предположил в своем Telegram-канале, что после обысков в издательстве «Захаров», выпускавшем его книги, такие же мероприятия пройдут и у других его издателей. Он не исключил, что силовики нагрянут и в киностудии, учитывая, что в одной из экранизаций в роли Эраста Фандорина однажды снимался президент Украины Владимир Зеленский.

Наверняка придут и в другие издательства, выпускавшие мои книги. В многочисленные театры, ставившие спектакли. В книжные магазины, продававшие мои книги. В библиотеки. И, конечно, в студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим. (Особенно, когда следствие докопается, что один раз в роли Фандорина снялся Владимир Зеленский), — написал Акунин.

Писатель добавил, что в связи с этим ему очень тревожно за актера Владимира Машкова, исполнившего одну из ролей в фильме «Статский советник», снятом по одноименному произведению. Он также упомянул об экранизации книги «Турецкий гамбит» с Дмитрием Певцовым.

Акунин не исключил, что ситуация затронет и «Яндекс», недавно выпустивший сериал «Азазель». Он добавил, что ему страшно и за гендиректора Первого канала Константина Эрнста. А страшнее всег» — за режиссера Никиту Михалкова, по словам Акунина, заработавшего «больше всего денег» на его экранизациях.

Ранее в издательстве «Захаров» сообщили об обысках. По данным СМИ, следователи изымали документацию.

18 декабря Акунина включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 15 декабря о приостановке выпуска книг писателя объявило издательство АСТ.