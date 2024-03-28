«Только на поле боя»: Рогов высказался о возможности мира на Украине Рогов: прийти к миру на Украине можно только через боевые действия

Фото: МО РФ

Урегулировать украинский конфликт и прийти к миру можно «только на поле боя», считает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В разговоре с «Радио 1» военный эксперт подчеркнул, что Запад будет пытаться использовать любые государственные и негосударственные образования для борьбы с Россией.

Мир может наступить только на поле боя. Любые образования — государственные, псевдогосударственные <...> — будут использованы нашими геополитическими противниками в качестве тарана против России, — высказался эксперт.

Он отметил, что на этих территориях будут легализовываться средства массового поражения. По словам Рогова, нельзя точно сказать, до каких городов Украины смогут дойти ВС РФ, но фронт «рано или поздно обвалится». Он выразил уверенность, что противники будут готовы к капитуляции и «запросят мира», чтобы остаться в живых.

Спецпосланник правительства Китая по Евразии Ли Хуэй ранее рассказал, что Россия и Украина убеждены в необходимости мирных переговоров для прекращения боевых действий. По его словам, при этом существует большая разница в видении возможных переговоров у обеих сторон конфликта. По мнению спецпосланника КНР, существует угроза эскалации российско-украинского конфликта.