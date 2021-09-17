Только лает: В Думе оценили вероятность непризнания выборов Европарламентом

Европейский парламент (ЕП) утвердил доклад с призывом к Евросоюзу пересмотреть политику содружества в отношении России и разработать стратегию, которая бы включала методы «противодействия угрозе безопасности» со стороны Москвы. Документ был принят непосредственно перед выборами в Госдуму, при том, что в нём предлагается не признавать их, если они не будут достаточно демократическими. NEWS.ru узнал у депутатов Госдумы и политологов, почему ЕП регулярно принимает остро критичные документы о выборах в РФ, но всегда в итоге признаёт их, будет ли так на этот раз и если нет, что будет России и как она на это сможет ответить.

Ниже великой России

Доклад, утверждённый в ЕП принадлежит перу депутата от Литвы Андрюса Кубилюса. В документе, в частности, говорится о необходимости пересмотра отношений с РФ, призывается не признавать выборы в Госдуму, «если они пройдут с нарушениями демократических принципов и международного права». Также в нём говорится о том, что Россия — это «застойная авторитарная клептократия», её политика — «агрессивна и носит ревизионистский характер». По мнению автора документа, Кремль является «главной угрозой безопасности Европы».

«За» документ на пленарной сессии ЕП в Страсбурге проголосовало 494 депутата, против — 103, 72 воздержались. Несмотря на то, что принятые Европарламентом решения носят рекомендательный характер и не являются обязательными для Евросоюза, его появление накануне парламентских выборов вызвал ажиотаж в СМИ и среди политиков. Не только из-за агрессивного тона, но и из-за того, что в документе, за который проголосовало большинство евродепутатов, предлагается наложить санкции на отечественные вооруженные силы, спецслужбы и нефтегазовый сектор РФ и, помимо этого, исключить Россию из платёжной системы SWIFT.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, если европейские политики прислушаются к рекомендации ЕП, то это будет сильнейший вызов для отношений РФ-ЕС, которые и так практически находятся в своей низшей точке.

К сожалению, мы столкнулись с беспрецедентной по своей абсурдности и одновременно наглости ситуацией. Возможно, этой самой резолюцией ЕП пытается заложить основу для непризнания итогов выборов в Государственную Думу, но ничего у них не получится, — уверен Слуцкий.

Надо отметить, что в Европарламенте и раньше принимали некомплементарные для российской избирательной системы документы. Однако ранее они были более мягкими по форме и содержанию. В 2016 году в ЕП раскритиковали проведение выборов в Госдуму России на территории Крыма, так как, по мнению евродепутатов, полуостров является частью Украины. Во время выборов в парламент в 2011 году и президентских выборов 2012 года, ЕП призвал Кремль провести «новые свободные и справедливые выборы после регистрации всех оппозиционных партий». Тот выборный период стал известен благодаря массовым акциям протеста из-за фальсификаций. В резолюции подчёркивалось, что депутаты Европарламента приветствуют демонстрации в РФ, как выражение стремления российского народа к большей демократии». Евродепутаты осудили «подавление полицией мирных демонстраций» и призвали к «немедленному и полному расследованию всех сообщений о мошенничестве и запугивании, и наказании всех виновных». Также в резолюции выражалась озабоченность по поводу ситуации с правами человека в России и «отсутствия в стране независимости судебной системы и верховенства закона». Как видно, даже не смотря на относительно категоричный тон, никаких мер, вроде отключения России от SWIFT и риторики, похожей на используемую в последнем документе и близко нет.

По мнению Слуцкого, это «одиозные» призывы, и он надеется, что они в итоге будут проигнорированы.

Отвечать на русофобские истерики ниже достоинства великой России. Но, безусловно, подобная линия будет учитываться. Не хотел бы рассуждать за русофобов Европарламента. В любом случае, это путь в никуда, — говорит Слуцкий.

С ним солидарен его коллега по думскому комитету Алексей Чепа. Он называет рекомендацию ЕП «попыткой вмешаться во внутренние дела России».

Со стороны Европарламента это звучит, как угрозы, как шантаж. Я недавно встречался с наблюдателями из ПАСЕ, которые прилетели к нам на выборы. Они задавали вопросы, но ничего близкого к подобным угрозам не было, — рассказывает Чепа.

Теоретически, одним из последствий непринятие ЕП выборов в России может стать затруднение работы в Парламентские ассамблеи ОБСЕ - межпарламентской организации, которая объединяет 57 государств Европы, Азии и Северной Америки, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. В том числе там работает и делегация из России. Однако, как поясняет Слуцкий. Европарламент не имеет никакого отношения к ОБСЕ, а парламентская ассамблея подобных резолюций не принимает.

Минский сценарий

Остаётся неясным, почему Европарламент, с одной стороны, почти каждые выборы высказывается критично об электорально-политической ситуации в России, при этом всегда, в итоге, признаёт результаты выборов, а с другой — именно в этом году одобрил особо жёсткий документ. По мнению политолога Сергея Маркова, ЕП исходит из позиции, что «капля камень точит».

Что касается того, почему именно сейчас выступили с подобной риторикой, то, очевидно, что рассчитывали раскачать ситуацию у нас по белорусскому сценарию. Резолюция готовилась одновременно с подготовкой к массовым беспорядкам в России. Предполагалось, что они должны случиться примерно одновременно. Однако, слава Богу, российская власть предприняла несколько шагов против этой структуры нашего Майдана и парализовала её, — говорит Марков.

Эксперт добавляет, что резолюция в итоге бессмысленна, так как она провисает без массовых беспорядков. При этом Маркову кажется, что российская власть неправильно поступает, толком не реагируя на документ, одобренный в ЕП.

Эта бумага нарушает международное право, является антидемократической, хотя бы потому что в ней в положительном ключе упоминается хунта, незаконно захватившая власть на Украине. Нужно признать документ экстремистским, голосовавшие за него должны быть внесены в чёрный список. В отношении тех, кто её поддерживает, возбуждены уголовные дела, — уверен Марков.

В свою очередь, по мнению доцента кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяны Романовой, публикация рекомендации перед выборами — это скорее совпадение, так как ЕП достаточно часто публикует что-то критичное в отношение России.

На сегодняшний день я не вижу сценариев для развития ситуации в России, в следствии которых Европарламент не признает наши выборы. Может быть, если бы были массовые протесты, в ЕП этим бы воспользовались, но я не вижу тех, кто будет массово протестовать в этот раз, — говорит Романова.

В Кремле также отреагировали на документ за авторством депутата от Литвы Андрюса Кубилюса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рекомендация «только вызывает сожаление». Песков подчеркнул, что в документе не идёт речь о необходимости налаживания диалога, решения имеющихся проблем и разногласий путём общения на различных уровнях и единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что он носит исключительно рекомендательный характер.