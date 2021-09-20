«Только лает»: может ли Евросоюз не признать легитимность Госдумы

В России завершилось голосование на выборах в Госдуму, а на прошлой неделе Европейский парламент (ЕП) утвердил доклад с призывом к Евросоюзу пересмотреть политику содружества в отношении России и разработать стратегию, которая бы включала методы «противодействия угрозе безопасности» со стороны Москвы. Документ был принят непосредственно перед выборами, и в нём предлагается не признавать их, если они не будут достаточно демократическими по мнению европейских институций. NEWS.ru узнал у депутатов Госдумы и политологов, почему ЕС регулярно озвучивает критические ноты в адрес российских выборов, но всегда в итоге признаёт их — будет ли так на этот раз, а если нет, что это может повлечь для России.



«Ниже достоинства»

Авторство доклада, утверждённого Европарламентом принадлежит депутату от Литвы Андрюсe Кубилюсe. В документе, в частности, говорится о необходимости пересмотра отношений с РФ, звучит призыв не признавать выборы и соответственно легитимность Госдумы, «если голосование пройдёт с нарушениями демократических принципов и международного права». Также в нём говорится о том, что Россия — это «застойная авторитарная клептократия», её политика — «агрессивна и носит ревизионистский характер». По мнению автора документа, Кремль является «главной угрозой безопасности Европы».

«За» документ на пленарной сессии ЕП в Страсбурге проголосовали 494 депутата, «против» — 103, 72 воздержались. Несмотря на то, что принятые Европарламентом решения носят рекомендательный характер и не являются обязательными для Евросоюза, его появление накануне парламентских выборов вызвал ажиотаж в СМИ и среди политиков. Не только из-за агрессивного тона, но и из-за того, что в документе предлагается наложить санкции на отечественные вооруженные силы, спецслужбы и нефтегазовый сектор РФ, а также исключить Россию из платёжной системы SWIFT.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, если европейские политики прислушаются к рекомендации Европарламента, то это будет сильнейший вызов для отношений РФ и ЕС, которые и так практически находятся в своей низшей точке.

К сожалению, мы столкнулись с беспрецедентной по своей абсурдности и одновременно наглости ситуацией. Возможно, этой самой резолюцией Европарламент пытается заложить основу для непризнания итогов выборов в Государственную думу, но ничего у них не получится, — уверен Слуцкий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Надо отметить, что в Европарламенте и раньше принимали некомплиментарные для российской избирательной системы документы. Однако ранее они были более мягкими по форме и содержанию. В 2016 году в ЕП раскритиковали проведение выборов в Госдуму на территории Крыма, так как, по мнению евродепутатов, полуостров является частью Украины. Во время выборов в парламент в 2011 году и президентских выборов 2012 года, ЕП призвал Кремль провести «новые свободные и справедливые выборы после регистрации всех оппозиционных партий». Тот выборный период стал известен благодаря массовым акциям протеста из-за подозрения оппозиции и обычных граждан в фальсификации итогов голосования. В резолюции подчёркивалось, что депутаты Европарламента приветствуют демонстрации в РФ, как выражение стремления российского народа к большей демократии. Евродепутаты осудили «подавление полицией мирных демонстраций» и призвали к «немедленному и полному расследованию всех сообщений о мошенничестве и запугивании, и наказании всех виновных». Также в резолюции выражалась озабоченность по поводу ситуации с правами человека в России, а также «отсутствия в стране независимости судебной системы и верховенства закона».

Как видно, даже несмотря на относительно категоричный тон, никаких мер, вроде отключения России от SWIFT и риторики, похожей на используемую в последнем документе и близко нет.

По мнению Слуцкого, это «одиозные» призывы, и он надеется, что они в итоге будут проигнорированы.

Отвечать на русофобские истерики ниже достоинства великой России. Но, безусловно, подобная линия будет учитываться. Не хотел бы рассуждать за русофобов Европарламента. В любом случае, это путь в никуда, — говорит Слуцкий.

С ним солидарен его коллега по думскому комитету Алексей Чепа. Он называет рекомендацию ЕП «попыткой вмешаться во внутренние дела России».

Со стороны Европарламента это звучит, как угрозы, как шантаж. Я недавно встречался с наблюдателями из ПАСЕ, которые прилетели к нам на выборы. Они задавали вопросы, но ничего близкого к подобным угрозам не было, — рассказывает Чепа.

Теоретически, одним из последствий непринятие Европарламентом результатов выборов в России может стать затруднение работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ — межпарламентской организации, которая объединяет 57 государств Европы, Азии и Северной Америки, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) . В том числе там работает и делегация из России. Однако, как поясняет Слуцкий. Европарламент не имеет никакого отношения к ОБСЕ, а парламентская ассамблея подобных резолюций не принимает.

Минский сценарий

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Остаётся неясным, почему Европарламент, с одной стороны, почти каждые выборы высказывается критично об электорально-политической ситуации в России, при этом всегда в итоге признаёт результаты выборов, а с другой — именно в этом году одобрил особо жёсткий документ. По мнению политолога Сергея Маркова, ЕП исходит из позиции, что «капля камень точит».

Что касается того, почему именно сейчас выступили с подобной риторикой, то, очевидно, что рассчитывали раскачать ситуацию у нас по белорусскому сценарию. Резолюция готовилась одновременно с подготовкой к массовым беспорядкам в России. Предполагалось, что они должны случиться примерно одновременно. Однако, слава Богу, российская власть предприняла несколько шагов против этой структуры нашего Майдана и парализовала её, — говорит Марков.

Эксперт добавляет, что резолюция в итоге бессмысленна, так как она провисает в воздухе без массовых уличных волнений, которые она могла бы поддержать. При этом Маркову кажется, что российская власть неправильно поступает, толком не реагируя на документ, одобренный Европарламентом.

Эта бумага нарушает международное право, является антидемократической, хотя бы потому что в ней в положительном ключе упоминается хунта, незаконно захватившая власть на Украине. Нужно признать документ экстремистским, голосовавшие за него должны быть внесены в чёрный список. В отношении тех, кто её поддерживает, возбуждены уголовные дела, — уверен Марков.

В свою очередь, по мнению доцента кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяны Романовой, публикация рекомендации перед выборами — это скорее совпадение, так как ЕП достаточно часто публикует что-то критическое в отношение России.

На сегодняшний день я не вижу сценариев для развития ситуации в России, вследствие которых Европарламент не признает наши выборы. Может быть, если бы были массовые протесты, в ЕП этим бы воспользовались, но я не вижу тех, кто будет массово протестовать в этот раз, — говорит Романова.

В Кремле также отреагировали на документ за авторством депутата от Литвы Андрюса Кубилюса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рекомендация «только вызывает сожаление». Песков подчеркнул, что в документе не идёт речь о необходимости налаживания диалога, решения имеющихся проблем и разногласий путём общения на различных уровнях и единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что доклад носит исключительно рекомендательный характер.