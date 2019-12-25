https://static.news.ru/photo/6746e5ec-26f9-11ea-a209-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что большинство 11-классников писали итоговое сочинение на тему «Надежда и отчаяние» и лишь 2% из 674 тысяч российских выпускников выбрали тему «Война и мир», посвящённую 150-летию великой книги.

«Войну и мир» выбрали 2%, «Добро и зло» — 24%, «Он и она» — 23%, «Гордость и смирение» — 12%. Больше всего выбрали тему «Надежда и отчаяние» — 39%, — цитирует РИА Новости Кравцова.

Он добавил, что итоговое сочинение оценивается по системе «зачёт» / «незачёт». В этом году «зачёт» получили порядка 98% участников сочинения и изложения (для учащихся с ограниченными возможностями здоровья). Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к ЕГЭ. Получившие «незачёт», пропустившие итоговую работу по уважительной причине или не завершившие её, смогут написать сочинение 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил изучать в школе фильм «Место встречи изменить нельзя» и писать по его мотивам сочинение или изложение. По словам народного избранника, дети, увидевшие на экране Жеглова и Шарапова, начинают мыслить по-другому. Так депутат прокомментировал предложение о включении в школьную программу фильма о восстании декабристов «Союз спасения».