Только 2% россиян запомнили предвыборную кампанию в Госдуму

Большинству россиян (17%) в августе запомнились события в Афганистане. При этом только 2% жителей страны запомнили кампанию перед выборами в Госдуму. Это следует из опроса, проведённого Левада-Центром (признан российскими властями иноагентом).

Респондентов спрашивали , какое из событий последних четырёх недель (опрос проводили 19--26 августа) запомнилось им больше всего. Помимо событий в Афганистане россияне отметили природные катаклизмы (пожары и наводнения, 16%) спортивные события (в том числе Олимпиада и Евро, 11%).

Менее запоминающимися оказались события, связанные с коронавирусом (6%), ЧП (5%), и встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (3%). По 2% опрошенных запомнили предвыборную кампанию, выплаты пенсионерам и школьникам, а также рост цен. О событиях, связанных с Украиной, вспомнили только 1% опрошенных.

29% респондентов не запомнили ничего из произошедшего в августе, ещё 10% затруднились с ответом.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину в июне снизился до 31%, а в июле повысился до 33%. При этом, согласно результатам опроса Левада-Центра, глава государства остаётся лидирующим политиком среди названных респондентами. Также снизился рейтинг одобрения деятельности Путина (участников спрашивали напрямую, одобряют ли они деятельность политика) — с 66% в июне до 64% в июле.