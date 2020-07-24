Только 15% россиян готовы выехать за границу после открытия границ

https://static.news.ru/photo/be4f4ed8-cdc0-11ea-8f3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Портал Superjob.ru провёл исследование о готовности россиян отправиться за границу. Выяснилось, что готовыми оказались лишь 15% жителей страны.

Согласно данным опроса, среди молодых людей возрастом до 24 лет готовность отправиться в путешествие высказали 19% опрошенных. Однако 59% всех респондентов заявили, что совершенно не готовы к поездкам, а 26% не рассматривают заграничные путешествия. Основной причиной, по словам россиян, является нехватка денежных средств, сообщает «Интерфакс».

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов, которые старше 18 лет. По словам экспертов, они представляют наиболее экономически активное население России.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Первоначально полёты будут осуществляться только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. По словам Татьяны Голиковой, оперштаб работает над расширением списка стран. Переговоры, как сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, ведутся ещё с 30 государствами, информировал NEWS.ru.