Токсиколог заявил о проблемах с пищеварением у Навального до госпитализации

https://static.news.ru/photo/26c2f524-ee8b-11ea-927c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Проблемы с питанием и пищеварением у оппозиционера Алексея Навального наблюдались ещё за несколько дней до госпитализации. Они могли быть связаны с соблюдением им диеты для похудения, считает главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Данные анамнеза, то есть истории заболевания, со слов сопровождающих его лиц, указывали на то, что существовали проблемы, и проблемы эти были в течение 5–7 дней накануне. Проблемы с пищеварением были, проблемы с питанием были. Пациент использовал в своей практике ещё и какие-то диеты, что-то связанное с похудением, — цитирует РИА Новости Сабаева.

Он уточнил, что у Навального был повышенный уровень сахара в крови, диастазы — в моче, амилазы — в сыворотке крови, а также высокий уровень молочной кислоты. Сабаев подчеркнул, что все эти параметры ничего общего с «Новичком» не имеют. Нарушение обмена веществ токсиколог назвал не уникальным и даже не редким случаем в клинической практике.

Как писал NEWS.ru, НИИ скорой помощи имени Склифосовского не нашёл в пробах, взятых у Алексея Навального в Омске, следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений. Заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств Михаил Поцхверия сообщил, что исследования проводились на масс-спектрометре американской фирмы Agilent Technologies. Аппарат содержит 240 тысяч стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе Национального института стандартизации США.

20 августа Навальный вылетел из Томска в Москву. В самолёте он почувствовал себя плохо. Лайнер экстренно посадили в Омске, политика без сознания увезли в реанимацию. Российские врачи выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ, следов ядов в его организме они не обнаружили. Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине.

24 августа немецкие врачи сообщили, что причиной его тяжёлого состояния стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для обнаружения самого вещества они обратились за помощью в лабораторию бундесвера. Военные токсикологи пришли к выводу, что на россиянина была совершена атака с помощью химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» (относится к группе фосфорорганических соединений).