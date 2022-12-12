Токсиколог рассказал, кому не стоит покупать живую елку для Нового года Токсиколог Кутушов посоветовал не покупать живую елку аллергикам и гипертоникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аллергикам и гипертоникам не стоит покупать живые елки для Нового года, так как их эфирные масла могут спровоцировать повышение артериального давления и аллергические реакции, рассказал «Слову и Делу» токсиколог Михаил Кутушов. Он отметил, что плесень на живых елках, которую не всегда можно заметить при ее покупке, может стать дополнительной причиной обострения аллергии. Она может проявиться в виде покраснения глаз и легкого насморка, а также одышки и контактного дерматита, предупредил врач.

Научно доказано, что ароматы хвои повышают давление <...>. Аллергия на хвою может проявляться резко и неожиданно — от покраснений глаз и легкого насморка до контактного дерматита и одышки <...>. Особенно актуальна реакция на эфирные масла хвои, если человек уже страдает от аллергии на цветения, амброзию или тополиный пух, — объяснил Кутушов.

Токсиколог отметил, что аллергическая реакция на хвою может быть в первую очередь у детей, так как из-за экологических проблем и поведения их родителей, которые стремятся оградить их от вредных факторов и не дают им выработать иммунитет.

Ранее эколог Ирина Лебедева рассказала, что покупка искусственной елки наносит окружающей среде больший ущерб, чем покупка живой елки. По ее словам, искусственные деревья вредят экологии как во время производства, так и в ходе утилизации. Эксперт уточнила, что использование срубленных деревьев также несет вред окружающей среде, но его можно снизить, если покупать елки у продавцов с лицензией и утилизировать после использования.