Токсиколог дал совет, как вернуть здоровье волосам после зимы Токсиколог Кутушов: для поддержания здоровья волос надо делать массаж головы

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы вернуть здоровье волосам после зимы, в первую очередь стоит проверить показатели гормонов щитовидной железы, а также восполнить недостаток витаминов и минералов, заявил токсиколог Михаил Кутушов. Среди основных полезных микроэлементов он выделил D3, В7, В12, ферритин, цинк и медь, а также общий белок, пишет Lenta.ru.

Следует проверить состояние щитовидной железы — ТТГ, Т3, Т4, антитела к ТПО и ТГ, УЗИ ЩЖ. После COVID-19 взлетают антитела или проявляется гипотериоз, из-за чего также могут страдать волосы, — рассказал Кутушов.

В целях профилактики здоровья волос он порекомендовал делать процедуры, которые улучшают микроциркуляцию, например массаж головы или расчёсывание щёткой.

Ранее Кутушов заявил, что плохое состояние волос может говорить о возможном развитии онкологического заболевания. Он добавил, что человеческие волосы всегда реагируют на изменения во внутренних органах или внешней среде.