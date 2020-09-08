Токсиколог объяснил, почему в России не верят в отравление Навального

https://static.news.ru/photo/9144774a-f1cb-11ea-a6f6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Масштабная диагностика оппозиционера Алексея Навального не выявила в его организме следов каких-либо отравляющих веществ. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

По его словам, во время пребывания политика в омской городской больнице скорой медицинской помощи № 1 врачи первым делом проверили именно токсикологическую версию, но уже через восемь часов пришли к выводу, что яда в его организме нет.

Восемь консилиумов было проведено, 60 биохимических исследований, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики <...> исключали все возможные причины такого кризисного состояния, — рассказал Сабаев.

Он также заверил, что вопреки утверждениям медиков берлинской клиники Charité, где Навальный находится сейчас, российские специалисты считают причиной критического состояния пациента однозначно не отравляющее вещество класса «Новичок», передаёт ТАСС. Если бы Навальный был отравлен фосфорорганическим соединением, без специальной процедуры ултрагемодиафильтрации он бы погиб в течение нескольких часов. Однако омские врачи её не проводили, так как к ней не было показаний, объяснил Сабаев.

Навальный больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20 числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября, как писал NEWS.ru, медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.