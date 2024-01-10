Токсиколог назвал курение вейпов опасным экспериментом Токсиколог Водовозов: опасность курения вейпов исследована не до конца

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Опасность, которую представляет курение вейпов, исследована не до конца, предупредил врач — терапевт-токсиколог Алексей Водовозов. В разговоре с KP.RU специалист подчеркнул, что использование электронных средств для потребления никотина является «опасным экспериментом на себе».

Никотин — это точно токсичное вещество для организма, и, казалось бы, с этим все уже ясно. Плюс к этому куча сопровождающих никотин веществ, ингаляционная токсичность некоторых до сих пор толком не изучена. <...> Это все еще изучать и изучать. Жаль только, что некоторые ставят опасные эксперименты на себе, а не на мышах, — отметил врач.

Комментируя возможный рост смертности среди подростков из-за курения вейпов, Водовозов уточнил, что разбираться необходимо в каждом отдельном случае. Только после изучения ситуации можно говорить, был ли причиной смерти никотин, отметил врач. По его словам, детская смерть представляет собой «экстраординарное явление».

В Новосибирске ранее два ученика попали в больницу после курения электронной сигареты в школьном туалете. Им поставили диагноз «отравление неизвестным веществом». На состояние мальчиков обратили внимание их родители и сразу вызвали скорую.