https://static.news.ru/photo/c092b006-1c43-11ea-9f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Студия Квартал 95

Из первой серии сериала «Слуга народа», который показывает российский телеканал ТНТ, была вырезана шутка про президента РФ Владимира Путина.

В ситкоме снялся нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, который сыграл Василия Голобородько. Герой Зеленского, когда стал президентом, пришёл в магазин за костюмом и часами. Помощник подсказал ему, что Путин носит часы марки Hublot (произносит их как «хубло»). Голобородько в ответ удивляется: «Путин — хубло?»

По информации Telegram-канала «Планёрка», шутку не вырезали в версии для Дальнего Востока, однако зрители в Москве её уже не увидели.

Как ранее писал NEWS.ru, шутку команды «Уральские пельмени» удалили из программы «Встречи выпускников КВН» в эфире Первого канала. Речь идёт о высказывании Сергея Светлакова в адрес постоянного члена жюри клуба Юлия Гусмана.