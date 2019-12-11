https://static.news.ru/photo/7e4a150e-1c52-11ea-b3c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: facebook.com/telekanal.tnt

Российский телеканал ТНТ решил убрать сериал «Слуга народа», в котором нынешний президент Украины Владимир Зеленский играет главную роль, из телеэфира.

Первые три серии были показаны 11 декабря. Согласно телепрограммам, сериал должен был выходить в эфире ТНТ 12 и 13 декабря.

Представитель телеканала заявил, что весь сериал изначально предназначался только для показа на платформе PREMIER. По его словам, анонс с ежедневным показом «Слуги народа» являлся лишь «маркетинговым ходом» для привлечения зрителей. Канал не собирался показывать больше трёх серий, сообщают «Ведомости».

«Слуга народа» — это телевизионный сериал студии «Квартал 95». Главный герой, которого играет Зеленский, школьный учитель истории по фамилии Голобородько, неожиданно для всех стал президентом Украины.

Как писал NEWS.ru, российский предприниматель Павел Грудинин прокомментировал сериал «Слуга народа».