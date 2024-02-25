ТНТ перезапустит юмористическое шоу «Наша Russia» Продюсер Водахов: ТНТ перезапустит шоу «Наша Russia»

Фото: Alexander Polyakov/Russian Look/Global Look Press

ТНТ планирует перезапустить популярную юмористическую передачу «Наша Russia», сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд», передает ТАСС.

Из того, что могу анонсировать: мы планируем возвращение шоу «Наша Russia», — сказал Водахов.

Премьера шоу состоялась в ноябре 2006 года при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова. Исполнителями главных ролей стали юмористы Михаил Галустян и Сергей Светлаков, закадровым «голосом» передачи — Владимир Зайцев.

Первый выпуск реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» выйдет 3 марта. Наставниками шоу станут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а ведущей — Регина Тодоренко. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что передачу ждет успех благодаря формату и наставникам шоу. По его мнению, после выхода телепередачи на российской эстраде появятся новые звезды.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев предположил, что лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который станет наставником в шоу «Новая Фабрика звезд», сможет научить конкурсантов продавать свою музыку и концерты. По его словам, артист знает, как сделать свои песни успешными.