https://static.news.ru/photo/c2bba51c-1fd2-11ea-9051-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает доверить предпринимателям управление СИЗО. По его мнению, оно будет более эффективным, нежели государственное.

Он пояснил, что люди, которые в настоящий момент находятся в СИЗО, ещё не осуждены, но «вынуждены сидеть на тюремном пайке в душной камере». Титов полагает, что частные СИЗО будут рациональнее использовать выделяемые из бюджета средства, чем ФГУПы, и тем самым улучшат условия содержания арестованных.

При этом омбудсмен подчеркнул, что речь не идёт о создании СИЗО для бизнесменов, где за деньги предприниматели могут обеспечить себе комфортные условия пребывания, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Титов направил президенту Владимиру Путину список предпринимателей, которые, по его мнению, стали жертвами надуманных обвинений в организации преступного сообщества. Омбудсмен заявил, что эти люди находятся под стражей без законных на то оснований.