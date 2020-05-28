Титов предложил создать «банк плохих долгов» для выкупа дефолтных кредитов

https://static.news.ru/photo/e1f645ce-a0f4-11ea-9180-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефолтные кредиты бизнеса, образовавшиеся в результате кризиса, мог бы выкупать специально созданный для этого банк.

Как сообщает ТАСС, предложение о создании «банк плохих долгов» содержится в докладе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Выкупать образовавшиеся в результате кризиса дефолтные кредиты с целью их реструктуризации и последующей продажи при нормализации экономической ситуации в стране, — цитирует его агентство.

Кроме того, Титов предложил банкам для поддержки бизнеса предоставлять льготный период на период 12 месяцев по выданным предприятиям кредитам. При этом Центробанку предлагается отменить резервирование по коммерческим кредитам. Омбудсмен также предложил предоставить 100% гарантию ВЭБ.РФ по зарплатным кредитам для бизнеса под 0% и 2%.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство России выделило на субсидии для малого и среднего бизнеса 81 млрд рублей. Господдержка коснётся компаний, которые пострадали от последствий распространения коронавирусной инфекции.