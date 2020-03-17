https://static.news.ru/photo/9394e4b8-6863-11ea-b9fd-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: ombudsmanbiz.ru

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями для борьбы с последствиями коронавируса.

Первоначально он предложил снизить налоги для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор. По мнению Титова, кризис отразился на отраслях транспорта, туризма, организации мероприятий, общепита и образования, пишет РБК.

Однако велики риски и для широкого круга производственных и торговых предприятий. Падение курса рубля в ближайшее время затронет все отрасли реального сектора экономики, ориентированные на внутренний спрос, — добавил Титов.

На период пандемии он предложил порекомендовать Центробанку не повышать ключевую ставку. Он также отметил необходимость введения моратория на контрольно-надзорную деятельность и отменить проверки.

NEWS.ru ранее сообщал, что в связи с распространением коронавируса в ближайшее время в столице может быть введён режим чрезвычайной ситуации. Будет остановлена работа общественного транспорта, в том числе и метро, город закроют на въезд и выезд.