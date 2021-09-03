Титов предложил разрешить заключённым пользоваться Интернетом

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что заключённым нужно разрешить пользоваться телефонами и Интернетом, чтобы те могли поддерживать связь с родственниками. Его слова приводит РИА Новости.

Мы считаем, что во всём мире нахождение в изоляции не может быть абсолютным, и поэтому никакого ущерба для следствия не может быть от того, что заключённые <...> могут иметь постоянные разговоры с родственниками через телефонную связь, — сказал он.

Омбудсмен также считает, что заключённые имеют право пользоваться компьютером и Интернетом, однако с ограничениями. Использование Сети не должно оказывать никакого влияния на ход следствия. Тем не менее, несмотря на прагматичную сторону, есть ещё и психический аспект. Нередко заключённые месяцами, а то и годами не могут связаться с родственниками.

Ранее председатель координационного совета Института экономика роста им. П. А. Столыпина, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил использовать в России принципы умной налоговой системы.