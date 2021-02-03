Титов оценил возможность создания в России частных тюрем

https://static.news.ru/photo/d340b2d8-66bc-11eb-924e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создание частных тюрем, которые управлялись бы коммерческими компаниями, в России пока невозможно, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Во многих странах это есть, но пока, мне кажется, мы не готовы к этому. У нас до этого ещё очень далеко, — сообщил в интервью ТАСС Титов.

Он пояснил, что это не должны быть специальные тюрьмы для предпринимателей с шашлыками и бассейнами, а тюрьмы, управляемые частными компаниями за те же деньги, которые государство выделяет на содержание этих учреждений. Условия содержания в них можно сделать более человечными и качественными, но не преференциальными, и «платить за улучшение условий будет нельзя».

Также Титов рассказал, что ведёт переговоры с представителями ФСИН, чтобы дать в тюрьмы и колонии доступ малому и среднему бизнесу для поставок продуктов и базовых вещей. Сейчас, по его словам, такие поставки монополизированы.

Как писал NEWS.ru, индивидуальное предпринимательство (ИП) имеет определённую нелогичность в вопросе вывода финансов, однако ликвидировать эту самую популярную в РФ форму собственности просто так невозможно, считает Борис Титов. Идею отменить ИП, сохранив самозанятых и юридические лица, ранее высказали эксперты Института экономики роста им. Столыпина. Бизнес-омбудсмен также отметил, что люди привыкли к такой системе, многие годы индивидуальные предприниматели нанимают людей и так просто «рубить топором это невозможно». Титов предложил поискать другой путь, не наносящий ущерба людям, подчеркнув при этом, что менять какие-то вещи всё же придётся.