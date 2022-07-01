Титов извинился перед Михалковым за некорректное использование его имени

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Никита Михалков

В одном из выпусков программы «БесогонTV» Никита Михалков раскритиковал текст доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России Владимиру Путину. Режиссер процитировал строчку из доклада: «По-прежнему сохраняется „михалковский сбор“ — 1% налог на производимую в России и импортируемую цифровую технику, что сдерживает и производство продукции, и внедрение инноваций». Кинодеятель указал на то, что его имя фигурирует необоснованно в привязке к указанному сбору. Титов сообщил NEWS.ru, что критика справедлива, и принес Михалкову извинения.

Должен признаться, что критика справедлива в части нашей некорректной привязки имени Никиты Сергеевича к этой проблеме. За что принесли извинения. То, что касается сути вопроса, это прежде всего обращения предпринимателей к правительству с просьбой снизить базу для взимания этого квазиналога, и здесь мы должны продолжать диалог и с правительством, и с Российским союзом правообладателей, — сказал Титов.

Сбор, также известный как «Налог на болванки», собирает с 2009 года аккредитованный при Минкультуры Российский союз правообладателей (РСП). Президент организации — Михалков. Резкий рост этот налог демонстрировал лишь в 2013-м. Тогда отчисления выросли почти в три раза, с 1,2 млрд до 3,4 млрд рублей.

