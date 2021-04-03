Тишковец рассказал, когда в Москву придёт весна

https://static.news.ru/photo/46150e7c-9533-11eb-b668-96000091f725_660.jpg Фото: Евгения Смолянская

Для Москвы следующие выходные станут началом настоящей весны. Воздух прогреется до 14 градусов тепла, а водители смогут наконец поменять шины на летние. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в будущие выходные не будет осадков благодаря выходу антициклона. Облака в столице поредеют. Днём воздух прогреется, ветер москвичей ожидает тёплый и южный. В дневное время суток столбики термометров покажут до 14 градусов тепла, а ночью — от минус 1 до плюс 4.

Как отметил Тишковец, в среднем суточная температура будет выше пяти градусов тепла. Следовательно, в следующие выходные механизмы природы начнут пробуждаться и начнётся фенологическая весна.

Также при таких температурных показателях наступит и «автомобильная» весна, поэтому можно планировать смену автошин на летний вариант эксплуатации, — цитирует синоптика РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, до середины следующей недели жители Московского региона смогут наслаждаться безопасным для здоровья солнцем. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.