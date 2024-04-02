Тиньков выплатит компенсацию Дерипаске после проигрыша в суде Адвокат Мельников: Тиньков проиграл суд Дерипаске о защите чести и достоинства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд отклонил жалобу бизнесмена Олега Тинькова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на решение по иску предпринимателя Олега Дерипаски о защите чести и достоинства, сообщил ТАСС адвокат истца Алексей Мельников. Экс-владелец банка «Тинькофф» теперь обязан выплатить в качестве компенсации 20 миллионов рублей.

Подтверждаю, что жалоба отклонена, решение вступило в законную силу. <...> Установлен штраф в размере 100 тыс. рублей в день, начиная с завтрашнего дня, — уточнил юрист.

Дерипаска подал иск против Тинькова и компании Meta Platforms Inc. (деятельность в РФ запрещена) о защите чести и достоинства в августе 2022 года. Причиной обращения в суд стали оскорбительные высказывания Тинькова в адрес истца в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В апреле бизнесмен назвал в одной из публикаций своего коллегу «олигархом и вором». В октябре 2023 года суд удовлетворил иск и обязал экс-владелец банка «Тинькофф» удалить пост, ставший предметом обращения. Хотя Дерипаска просил компенсацию на сумму в 2 млрд рублей, запрос был удовлетворен только на 20 млн рублей.

До этого Тиньков заявил, что «Фонд семьи Тиньковых», существовавший с 11 февраля 2021 года, прекращает свою деятельность. Работа благотворительной организации будет приостановлена с 1 июня 2024 года. За время деятельности фонд закупил оборудование для диагностики рака в клиники регионов на общую сумму свыше 300 млн рублей.